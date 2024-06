‘First Dates’: un desafortunado comentario de un soltero genera indignación en su cita

Arranca la semana en First Dates. El popular show de citas a ciegas ha abierto las puertas de su restaurante del amor con el objetivo de recibir a sus nuevos solteros. Un encuentro televisivo donde los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a participantes como Laura.

La soltera catalana de 43 años no ha tenido una vida fácil. Desafortunadamente, ha tenido que vivir el fallecimiento de su hijo de siete años. Una gran tragedia a la que se sumó, poco tiempo después, el padecer un cáncer de ovarios. «Disfruto el momento, quiero ser feliz», afirmó en su presentación.

La vida le ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva, por ello busca a un hombre con su misma vibra. «Ver el vaso medio lleno», dijo. Minutos después llegó Eduard, un catalán de 42 años que se convertiría en su cita. El participante llegó con muchas ganas de encontrar el amor, pero, a ser posible, que sea con una mujer «con buenos pechos y que se ponga encima».

De esta manera, el equipo de Cuatro procedió a presentar a ambos solteros. Sin embargo, el primer encuentro fue un poco contradictorio. Mientras Eduard quedó encantado con la elección de su cita, Laura tardó poco tiempo en mostrar su decepción.

«Eres muy guapa», le dijo él nada más conocerla. «Si hay algo que me cuesta entender es que te alaben de esa manera sin conocerte, no lo entiendo», opinó Laura. Unas palabras con las que ya empezaba a dejar claro que su cita no estaba empezando nada bien. A pesar de ello, el presentador los acompañó hasta la mesa del restaurante para que tuvieran un poco de intimidad.

Laura sobre los constantes halagos de Eduard en First Dates: «Soy una persona que el físico no lo juzgo»

Los participantes comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Pero, además de que tenían opiniones muy dispares, el catalán no paraba de alabar a Laura. Una serie de comentarios con los que no se percataba de que su cita lo estaba pasando muy mal.

«El físico para mí no es tan importante como conocer a la persona. Cuando me dicen que ‘qué guapa’ creo que no es el momento adecuado para decirlo», opinaba la soltera. Pero, Eduard no pensaba darse por vencido e incluso le propuso quedar tras el programa.

«Te he visto y he dicho si es de cerca me la voy a llevar a dar una vuelta», comentaba. «Eso me agobia porque soy de tener tiempos. Soy una persona que el físico no lo juzgo», señaló ella. Asimismo, la velada fue transcurriendo, pero los participantes parecían no congeniar.

No escucha a su cita de #FirstDates25J cuando le está contando que ha tenido cáncer: “No tiene escucha activa”https://t.co/90qFy2Z2HI — First Dates (@firstdates_tv) June 25, 2024

Eduard y Laura son grandes amantes de los animales, pero la falta de responsabilidad del catalán no era del agrado de la comensal. Pues, al parecer, por no tener los papeles en regla, uno de sus perros fue trasladado a una protectora de animales.

Todo ello sumado al hecho de que el participante era partidario de «torear sin matar», mientras la soltera se oponía en rotundo a ello. «Al decirle yo que no, ha intentado darme la respuesta que quería oír. No ha habido claridad», comentó Laura en uno de los totales del programa.

Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. Laura se negó en rotundo a tener una segunda cita con Eduard por la distancia y porque «le había faltado poder hablar». Unas palabras que sentenciaron una posible relación futura entre ambos.