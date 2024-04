Dicen que en el amor y la guerra, todo vale. Consciente de ello, Raúl llegó a First Dates con el objetivo de encontrar a su media naranja y conquistarla. A sus 45 años, el comensal confesó en el show de citas a ciegas que su mayor pasión era la música. De hecho, le gusta escribir lo que «le pedía el corazón».

En el ámbito amoroso, el soltero no ha tenido mucha suerte. Según comentó a las cámaras, todas las parejas con las que había estado le fueron infiel. «Yo no he engañado a ninguna», afirmó. Su cita fue Soledad, una soltera de 41 años que se consideraba «hippie» de corazón.

«Tengo una personalidad muy neutra y me gusta adaptarme mucho a los entornos en los que estoy», señaló. La primera impresión entre la pareja de solteros fue un poco contradictoria. Pues, mientras él demostró su entusiasmo por conocer a su cita, ella no pudo reaccionar igual. «Madre mía que chica me ha tocado», comentó Raúl.

«No es mi tipo, por el ojo no me ha entrado, pero sé que eso es un lapsus de segundos. Pienso que a las personas hay que darlas oportunidades», dijo ella. Tras ello, Carlos Sobera acompañó a los participantes hasta la mesa para que se conociesen mejor. Fue entonces cuando el comensal comenzó hablando de su faceta musical.

«Yo estoy aprendiendo ahora a tocar la guitarra española. Me encanta la música», comentó la soltera. «Yo tengo una colección de guitarras», desvelaba él. «No me importaría estar con una persona que se dedicara al mundo de la música», afirmó Soledad.

El equipo de First Dates tiene que pararle los pies a Raúl

Posteriormente, la participante quiso saber cómo eran las parejas en las que se fijaba Raúl. «Que sean como tú», le respondía él, sonrojando. «Si no me conoces», le contestó ella. «Es un trocito de algodón Soledad», aseveraba el soltero. «No tendría una segunda cita con Raúl porque somos personas muy opuestas y no he tenido ese sentimiento de atracción inicial», dejaba claro la soltera.

Fue entonces cuando Carlos Sobera se acercó a las mesas del restaurante para introducir la actuación de otro comensal que había acudido a First Dates. Pero, Raúl, que tenía muchas ganas de tocar la guitarra para su cita, se levantó pensando que era su turno. Un gesto que tuvo que ser frenado por el equipo de Cuatro rápidamente.

¡Surrealista! Un soltero sale al escenario de #FirstDates9A sin ser su turno: “¿Dónde está mi guitarra?” https://t.co/nXwCpZyaw4 — First Dates (@firstdates_tv) April 9, 2024

«No es tu actuación», le dijeron las gemelas. Debido a ello, las trabajadoras le pidieron que se fuese a su mesa con su cita. «No es la mía», le informó el soltero a Soledad. Luego, antes de dar paso a la decisión final, Raúl tuvo un momento para demostrar su talento con la guitarra.

Pero, Soledad estaba decidida. La mujer tuvo claro que él no era el hombre que estaba buscando, por lo que rechazó tener una segunda cita. «Ha sido divertida por lo menos», concluyó Raúl con optimismo.