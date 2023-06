‘First Dates’: Eleonor, protagonista por tratar de buscar base científica al horóscopo

First Dates regresó una noche más a Cuatro con una nueva entrega, en la que los espectadores se volvieron a quedar muy sorprendidos, con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. Esta vez, dos de los comensales que más llamaron la atención fueron Eleonor y Álvaro.

Al verse, ambos se gustaron, sin embargo, chocaron en el tipo de relación que estaban buscando, en que uno es de ciencias y el otro de letras, y en que a ella no le gustaba que Álvaro viviera en Fuenlabrada porque estaba muy lejos del centro de Madrid.

— First Dates (@firstdates_tv) June 21, 2023

Cuando pasaron al restaurante, Eleonor quiso saber qué signo era su cita porque era algo que le importaba mucho y se sorprendió al saber que era Aries. El soltero le dijo que el horóscopo no tenía ninguna base científica y ella le fijo que quería hacer su TFG sobre ese tema.

Por otro lado, a Eleonor le dio mucha pereza saber que Álvaro había estado muchos años con su anterior pareja y él sintió que ella no estaba buscando nada serio, y ahí no se equivocaba, pues la joven aseguró que se había dado cuenta de que estaba muy feliz soltera, y que de fiesta surja lo que surja.

En la decisión final, ambos sintieron que no era lo que estaban buscando, no obstante, los dos se excusaron en el tema de la soltería y la búsqueda de una relación seria, antes de abandonar el restaurante de First Dates tal y como habían llegado.