Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Ana María y Juanjo. Sin embargo, la cita de ambos comensales podría coronarse como una de las más desastrosas de la historia del programa.

Tanto Ana María como Juanjo llegaron al programa con muchas ganas de conocer a su cita de la noche, pero nada más verse, la primera impresión no pudo ser peor.»¡Ay, no me gusta!», dijo la mujer llevándose incluso las manos a la cara. Pero, la situación no terminó ahí, ya que frente a las cámaras la comensal demostró su desagrado total hacia Juanjo, quien ni siquiera había abierto la boca para decir algo.

Ana María nunca fue feliz con su marido: «Era impotente» 😓 #FirstDates11E https://t.co/eGG1IS6srW — First Dates (@firstdates_tv) January 12, 2022

«¡Por Dios, por Dios, me muero! Antes me tiro al tren. No estoy tan desesperada, eh. ¡Es un morcón, Dios mío!», señaló Ana María. Un rechazo que se fue consolidando aún más con el transcurso de la cena. «Puede ser un morcón de feo, pero que tenga algo. Él me miraba mucho a los ojos, claro, yo para él soy un bombón, pero es que es muy soso, muy soso. Me parece un morcón porque solo me hablaba de cosas del pasado, de dónde trabajó y demás, en lugar de hablar de las cosas que están por venir, que se pueden hacer. Me hablaba de los nietos, que tiene 12… ¡cosas sin pies ni cabeza!», dijo.

«No tiene nada de simpático, de gracioso, de optimista. ¡Pero bueno, es lo que hay y ya está! No tiene buena conversación de esto que dijeras ‘no vale mucho, pero es agradable estar con él, me anima’. Nada de eso, estaba deseando levantar el culo y marcharme», añadió haciendo énfasis en la mala elección que había tenido el programa con su cita.

Pero, si la situación ya había sido bastante tensa desde el comienzo de la noche, en la decisión final todo fue peor. «Bueno, me esperaba otra cosa. Eres un poquito… bueno, no eres lo que yo tenía en mente. No eres el hombre que me hace falta, eres muy corto de palabras, necesito a una persona que me levante más el ánimo», explicó Ana María al lado de Juanjo.

Ana María no ha podido disimular que no le había gustado su cita: «Por dios, me muero, antes me tiro al tren. No estoy tan desesperada» 😱 #FirstDates11E https://t.co/HSswPppKvR — First Dates (@firstdates_tv) January 12, 2022

Por su parte, el comensal dijo: «Yo también me esperaba otra cosa, a lo mejor una mujer más joven, y entonces ya me he cortado más y he condicionado la cita». Ella parecía entenderlo, pero seguía mostrándose igual de dura en su crítica: «Hay que ser sinceros, aquí venimos a buscar a alguien que nos aporte algo para ser más felices, y tú a mí no me has aportado nada. Yo ya no sé qué decirte, pero es que desde el principio fue ya una cosa sosa, incómoda, insípida».

«Yo todavía estoy con el cartel de libre», afirmaba como réplica Juanjo, tratando de ponerle algo de humor al desenlace. Unas palabras que hicieron que Ana María acabe su paso por el restaurante de Cuatro realizándole un inesperado corte al comensal. «Sí, hombre, sí. Hay muchas mujeres de nuestra edad por ahí, pero yo todavía no estoy tan desesperada», le espetaba mientras se levantaba y se marchaba. Sin lugar a duda, una de las peores citas de la historia de ‘First Dates’.