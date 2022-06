‘First Dates’: dos comensales confiesan que, cuando van al baño, lo comparten en Instagram

First Dates es el programa televisivo que hace que cientos y cientos de personas encuentren a su otra mitad en una cita o salgan de ella huyendo. El programa ofreció a los espectadores momentos únicos la noche del miércoles. Una de las citas más inauditas de la noche se caracterizó por tener unos comensales sin pelos en la lengua y porque estos compartieron delante de toda España sus extrañas aficiones.

La cita entre Manoli, una creadora de contenido de origen sevillano, y Ángel, un chico tatuado de pies a cabeza, no hizo más que dar al mundo de la televisión española momentos únicos. La sevillana entró al programa de Carlos Sobera con la intención de encajar con un chico acorde a sus gustos, macarra y, sobre todo, que no fuese fanático de los toros. Ángel, por su parte, llegó al restaurante confesando que las reacciones de la gente en general al ver su aspecto físico son o demasiado buenas o demasiado hostiles: «O les flipa o se cambian de acera».

Las primeras impresiones de Manoli ante las apariencias del barcelonés no fueron del todo ideales para ella, ya que no le gusta el pelo largo en los hombres. Sin embargo, conforme fue avanzando la cita, los comensales pudieron ver que tenían bastantes cosas en común, incluso más de las que se podían llegar a imaginar. A Manoli comenzó a asustarle la gran complicidad que se podía ver entre ellos y, entre plato y plato, ambos dejaron ver que en una primera cita no existen tabúes para hablar sobre ningún tema de conversación.

Manoli se ve regia después de ir al baño y lo sube a Instagram: “Bonita después de cagar” 😅 #FirstDates22J https://t.co/3U5DMb377P — First Dates (@firstdates_tv) June 23, 2022

El punto álgido de la velada no había llegado aún, y es que Ángel le confesó a su cita que en redes sociales “se le iba mucho la olla”. Manoli, interesada, le preguntó el porqué y este le contestó: “Sin ir más lejos, me apetece subir una historia cagando, y subo una historia cagando”. Tras escuchar esto, la sevillana se emocionó echándose las manos a la cara y diciendo: “¡Yo también!, de hecho cuando termino de cagar me hago una foto y pongo: “bonita después de cagar”.

Pero la extraña costumbre que une a estas dos personas no debió ser suficiente para que se generase la química entre ellos, pues tristemente, el encuentro en First Dates llegó a su fin y la pareja no quiso repetir una segunda cita para seguir conociéndose más a fondo.