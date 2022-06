‘First Dates’ | Carmen se niega a cenar con su cita y ataca al programa: “Sois unos canallas”

Una noche más, First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Nuevas citas donde no todas salieron bien y en donde, incluso, algunas no llegaron a pasar de la barra del restaurante.

Dicho caso fue el que vivieron Carmen y Luis, cuyo encuentro podría calificarse como el más rápido de la historia del programa. El primero en llegar fue el operario de carreteras, Luis, que señaló en su presentación que era un hombre divertido y que siempre estaba bromeando con sus amigos.

#TúTambién descubriste que volvías a estar [email protected] para encontrar el amor después de volver a disfrutar una canción de tu listado de “prohibidas” 😉 ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates22J en directo en @cuatro! ➡ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/r75YdvS5wI — First Dates (@firstdates_tv) June 22, 2022

«Soy el graciosillo del grupo, incluso les hago pasar vergüenza a mis colegas con mis chistes malos», reconoció Luis. Sin embargo, según le comentó a Carlos Sobera, en el amor no le había ido tan bien. «No he llegado a tener relaciones muy largas», confesó. La siguiente en llegar fue Carmen, que nada más ver a su cita puso cara de desagrado.

«¿Te ha gustado lo que has visto?», le preguntó el presentador. «Pues no», respondió la cacereña. Una elección por parte del programa que a la comensal no le hizo nada de gracia, y así lo hizo saber completamente molesta. «Sois unos canallas, no es mi prototipo de hombre para nada, busco algo como Matías -Roure-«, comentó Carmen.

Unas duras palabras a las que Luis no pudo hacer más que decirle resignado a Sobera que «no pasa nada…». «Me habéis traído a una persona que no he pedido», criticó la comensal. «¿Para esto me habéis hecho venir?», le cuestionó molesta al presentador, quien estaba completamente atónito ante la inesperada situación. «No quiero ser desagradable, pero no voy a cenar con él», sentenció la comensal.

Debido a su reacción, tanto el comensal como Carlos Sobera intentaron convencerla de que al menos se conocieran un poco y dejara de lado el físico. “Si únicamente te fijas en eso y no conoces a la persona, igual te estás perdiendo al amor de tu vida”, señaló el comensal.

«Tengo muy claro lo que quiero y no estoy para perder el tiempo. No eres mi tipo y lo siento mucho. Encantada y hasta luego, loquis”, se despidió la cocinera. Palabras con las que ponía fin a su rápido paso por First Dates.