‘First Dates’: el curioso motivo de Nuria para no tener una segunda cita con Gabriel

Un nuevo grupo de solteros ha acudido como cada noche a First Dates para encontrar a su media naranja. Una de las comensales ha rechazado a su cita por el gran parecido que supuestamente guardaba con su ex.

Nuria viene de Gijón y ha afirmado que no le gusta el contacto físico con gente que no conoce y que incluso ha llegado a sentirlo con alguna de sus parejas. Ha tenido siete relaciones cortas las cuales ha terminado rompiendo por aburrimiento, por eso busca a alguien le pueda seguir el ritmo. No le da importancia al físico, pero le gustaría que a su acompañante en el programa le gustaran los videojuegos.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ ¿Habrá algún flechazo esta noche? Quédate con nosotros y sigue #FirstDates16F en directo en @cuatro ➡ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/LFy8aiFblz — First Dates (@firstdates_tv) February 16, 2023

Su cita ha sido Gabriel, el cual también ha comentado que siente rechazo a que gente que no conoce le abrace o le toque. A la chica el soltero le ha gustado y ha confesado que “me recuerda a mí ex”. Sin embargo, no le ha importado seguir conociéndole e incluso se han gustado un poquito. Sí que le han interesado los videojuegos, sobre todo los de experiencia personal, y algunas veces juega League of Legends con amigos. Esto le ha encantado a Nuria que se ha definido como “muy lolera” y han coincidido en su personaje favorito.

Ya en la mesa de First Dates, la pareja ha hablado sobre cómo les había ido en el amor. Ella ha contado que acababan de friendzonearla y el chico no ha podido evitar chocarle la mano. A él le ha pasado muchas veces “básicamente por ser un Minion”. La gijonesa ha expresado que a ella la altura le da igual. Eso sí, ha querido avisar de que no es nada responsable y que había dejado la mayoría de los estudios. “Soy un desastre, me saqué la E.S.O. por la pandemia”, ha terminado por contar.

A pesar de que tenían mucho en común incluyendo el rechazo al contacto físico, Nuria le ha confesado a Gabriel que no ha sentido una conexión amorosa. Además, tampoco se sentía cómoda con que se pareciera a su ex. A la soltera le ha sabido mal rechazar a su cita y le ha prometido una partida de League Of Legends y continuar la amistad. El chico ha entendido a la asturiana y ha aceptado esa amistad.