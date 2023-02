‘First Dates’: Jaime reconoce que «mi ideal de mujer es Isabel Díaz Ayuso»

Una noche más, First Dates volvió a sorprender con los comensales que acudieron al restaurante del programa de citas de Cuatro en busca del amor. Entre ellos, uno de los que más dio que hablar en las redes sociales fue un joven llamado Jaime, al afirmar que su mujer ideal es Isabel Díaz Ayuso.

El joven gaditano, que reside en Madrid comentó a su llegada al restaurante del programa que «me gusta salir de cañas por la ciudad y en la residencia me lo paso muy bien. Me gusta reírme y, a lo mejor, gasto bromas en exceso, eso no gusta».

Jaime comentó a Carlos Sobera que en Madrid estaba ligando menos de lo que se esperaba: «Mi ideal de mujer es Isabel Díaz Ayuso porque a mí es que me gustan las ‘Cayetanas’», admitió el comensal antes de conocer a su cita, Paula.

Jaime tiene muy claro qué tipo de chica le gusta, por eso, a veces, se le complica ligar 🤔 ❤#FirstDates13F https://t.co/j7WvtzFBz1 — First Dates (@firstdates_tv) February 14, 2023

Paula llegó al restaurante de First Dates con las ideas muy claras. «Busco a una persona que no sea cerrada de mente y, sobre todo, que no sea celosa. Quiero una familia y una vida estable, pero si no sale, no pasa nada», señaló la joven.

La joven señaló que había vivido en Londres: «Yo quiero hacer el final de mi máster allí. Me encantaría que me enseñaras la ciudad», le dijo Jaime durante la cena, en la que descubrieron que tenían muchas cosas en común, como su amor por el Atlético de Madrid.

Al final de la cita, en la decisión final Jaime comentó: «Me voy a dar un batacazo, pero, por mí, tendría una segunda cita con Paula para seguir conociéndola». Por su parte, Paula sí que quiso volver a quedar con él «para cómo es de verdad», por lo que ambos abandonaron juntos el restaurante.