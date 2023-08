‘First Dates’: se confirma la fecha de estreno de la nueva temporada en Cuatro

Tras el descanso por las vacaciones de verano, First Dates regresa a Cuatro con una nueva temporada. A pesar de que durante los meses de julio y agosto el programa no ha dejado de emitirse, se trataban de programas ya emitidos anteriormente. No obstante, ya hay fecha de estreno de la nueva temporada.

A través de sus redes sociales, First Dates ha compartido la noticia de que están de vuelta con nuevos programas, que una vez más, volverán a conquistar a los espectadores. De esta forma, ya se conoce la fecha oficial de estreno tras cerrar por vacaciones el pasado mes de julio.

El restaurante del programa de citas más famoso de la televisión volverá abrir sus puertas el próximo lunes a las 21:45 horas, y como siempre, se emitirá en Cuatro, siendo uno de los buques insignia de la cadena de Mediaset.

¡Vuelve #FirstDates! 😍 Iniciamos un nuevo comienzo con el mismo fin de siempre: el de encontrar el amor y la pasión ❤️ La nueva temporada comienza el próximo lunes a las 21:45 horas en @cuatro 📺

De esta manera, First Dates arrancará el próximo lunes una nueva temporada con nuevos encuentros en busca del amor. Y todo apunta a que se volverá a convertir en uno de los grandes éxitos de la temporada de Cuatro, pues se trata de uno de los programas más vistos de la cadena.

El programa de citas presentado por Carlos Sobera regresa una temporada más con la misma esencia de siempre, tras haberse posicionado como el programa más visto de Cuatro y uno de los formatos más exitosos de la televisión de nuestro país.

Por otro lado, la nueva temporada contará con el mismo elenco de camareros con el que se despidió la pasada temporada y con la presencia de Carlos Sobera como maestro de ceremonias, siendo una de las señas de identidad del programa.