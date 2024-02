La confesión íntima de una comensal de ‘First Dates’: «Cada vez que fo*** me enamoro»

First Dates continúa presentando a sus nuevos solteros en su popular restaurante del amor. El popular show de citas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en una de las apuestas más importantes del prime time de Cuatro, cosechando grandes datos de audiencia. Por ello, no es de extrañar que participantes como Irene y Xavier hayan decidido sumarse a la aventura.

En su DNI pone Xavier, pero considera que es un nombre muy común entre las personas mayores. Por ello, el soltero se presentó en el programa como Xavi, un hombre que no ha tenido mucha suerte en el amor. Se define como una persona amante del cine, las series y su colección de Funkos.

💘 ‘First Dates’ con +3,2M de espectadores únicos sigue siendo el PROGRAMA MÁS VISTO DE @cuatro y SUPERA a su competidor en 2,4 puntos (9,4% y 1.293.000) pic.twitter.com/i36O1P2OKY — Mediaset España (@mediasetcom) February 28, 2024

Su cita fue Irene, una mujer muy apasionada a la que tampoco le ha ido muy bien en el amor. «Una cateta en Beverly Hills, voy de piji, pero el barrio lo tengo dentro. Me ha venido a Madrid y llevo dos noches sin dormir», dijo en su presentación. La primera impresión de los solteros al conocerse fue positiva, pues ambos quedaron satisfechos con la elección del programa.

«Le haría un pequeño retoque, pero lo demás, todo bien», dijo la soltera respecto a las mechas de su cita. En la mesa, los comensales comenzaron a hablar de diversos temas para saber qué puntos tenían en común y cuáles no. Fue entonces cuando Xavi le explicó que nunca había tenido una pareja. «Igual le huelen los pies o tiene algún otro problema en la intimidad», comento ella sin dar crédito.

Por su parte, Irene le comentó que hace tres años que no tiene pareja. Sin embargo, eso no le ha impedido tener un contacto más íntimo con diversos hombres. «Hace tres meses toqué varón y yo cada vez que follo me enamoro, y luego depresión», afirmó. Asimismo, y por mucho que intentase la última vez resistirse, no pudo. «Me hizo la envolvente, tararí que te vi a la luz de la luna y luego, si te he visto no me acuerdo», explicó.

Con el transcurso de la velada, Irene se fue percatando de que Xavi no era el hombre que andaba buscando. La soltera veía a su cita bastante parado y el hecho de que aún siguiese viviendo con sus padres no le gustaba nada. Además, mientras él le explicaba que era una persona muy viajera, ella le dejaba claro que era de barrio de toda la vida.

«Es muy caballero, te deja pasar, te coge el bolso, pero la cena te la pagas tú», comentó la comensal a las cámaras del programa. Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, todo parecía indicar que ambos se negarían en rotundo a seguir conociéndose, pero nada más lejos de la realidad. Xavi sí quiso tener una segunda cita con Irene. Pero, ella, por su parte, fue clara. «Igual yo voy pasada de adrenalina», dijo al especificar que les había faltado chispa.