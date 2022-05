Las puertas de ‘First Dates’ se han abierto de nuevo para acoger nuevas citas. Uno de los invitados de la noche, se llama David, que ha llegado al restaurante con mascarilla, asegurando que le encanta esta nueva normalidad.

Tanto es así que, lo ve como un momento para seguir adelante y avanzar: “Las normas ya no tienen entrada en nuestra vida”. Estaba tan abierto a lo nuevo, que ha sentido que quizás a su cita le faltaba de primero libertad y de segundo algo de locura. Y es que, aparte de por su mascarilla transparente, David ha llamado la atención de Carlos Sobera por su sorprendente outfit.

A pesar de que no se dedica a la moda, ha asegurado diseñarse su propia ropa. Sin embargo, su trayectoria profesional está dedicada a las medinas naturales aplicadas a la fisioterapia, y en el amor, busca a un buen amigo: “Que nos cuidemos, que rememos juntos, un amigo de verdad en quién podamos confiar”

Su cita en ‘First Dates’ ha sido Alejandro, que se define como: “Soy una persona que te sorprende, un día estoy bailando en una discoteca con tacones, otro meditando en el Tibet y otro creando un bolso o cualquier complemento… Me gusta construir, crear arte”. Y como un artista que es, no ha dudado en dar su aprobación al look que presentaba su cita, a lo que ha confesado sentir buenas vibraciones al verle: “Qué maravilla de look”.

A David le ha parecido interesante que Alejandro se encuentre en un proceso de búsqueda, pero también le ha dado respeto, que su cita antes o después, tenga la idea de romper con su zona de confort y decida irse a vivir a la otra punta del mundo. Aunque la cita parecía estar siendo un auténtico éxito, ha terminado resultando un mero espejismo.

En el momento de la decisión final, David ha querido ser muy claro con su cita, y le ha explicado porqué no tendría una segunda cita con el: “Le falta más locura dentro de él. Más libertad y más independencia”. Unas palabras que han dejado a Alejandro totalmente sorprendido, aunque ha asegurado que el tampoco tendría una segunda cita con David, ya que no ha sentido el feeling que buscaba. Sin embargo, Alejandro aun atónito por las palabras de su cita quiso dedicarle un zasca final: “Libertad, si me conocieras, te voy a enseñar lo que es”.