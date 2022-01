Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Reyes y Francisco. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

La comensal gaditana llegaba al programa con el objetivo de encontrar un nuevo amor, sin embargo, fue ella misma la que señalaba sus defectos en el ámbito amoroso. De hecho, llegó a asegurar que tres meses después de conocerla “nadie la aguanta”.

Comparándose así misma con el coronavirus, Reyes ha señalado que: “Yo siempre he dicho que nací con el covid”. Además, ha confesado que no es nada cariñosa y que no le gusta que la gente le toque. Varias declaraciones que hicieron retractarse un poco a Francisco, que pesar de gustarle lo espontánea que era Reyes, no le convencía este aspecto tan despegado de ella.

La velada entre Reyes y Francisco destacó por ser de lo más amena, sin embargo, la chispa de la atracción no estuvo en ningún momento entre ellos. Al respecto, la gaditana declaró que no había sentido ningún tipo de conexión con el empresario agricultor, pero eso no fue lo que dejó a todos sin palabras.

Y es que, en la decisión final de ‘First Dates’ Reyes y Francisco coincidían en que no había química entre ellos. Pero, ese aspecto no impidió que Reyes invitase a su cita a que se pasase algún día por Cádiz para presentarle a una amiga con la que cree que podría tener algo. «Es paradita como tú», le explicó sin tapujos. Unas palabras con las que ejercía de celestina y que dejaron de piedra a Francisco.