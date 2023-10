‘First Dates: un comensal sorprende al hablar, sin tapujos, de los pechos de su cita

First Dates regresó una noche más al prime time de Cuatro y lo hizo de la mejor forma que saben hacer, con sus nuevos solteros. El popular show de citas acogió a numerosos comensales que acudieron en busca de su media naranja, entre ellos, Laura y Carlos.

«La gente me ve con la imagen de golfa y dicen ‘esta es una golfa y nada más’. Y sí, soy golfa, pero soy muchas más cosas que eso. Tengo mucha clase también», comentó en su presentación la soltera de 25 años. Fue entonces cuando Laura conoció a su cita, Carlos.

Una fan de Marvel deja impactada a su cita con su pasión por ‘Iron Man’: “Me pone que no veas” #FirstDates19O 👉 https://t.co/NuJWutzkYO 👈 https://t.co/tqasvH5wyS — First Dates (@firstdates_tv) October 19, 2023

La primera toma de contacto entre los solteros podría calificarse de chispeante, al menos, para Carlos. Pues, el joven no pudo quitarle la vista encima a su cita, especialmente, de cierta parte de su cuerpo. «A mí es que me encantan los pechos grandes», afirmó. Por ello, cuando vio a su acompañante fue directo.

«Buah, todos los sistemas en alerta. Es mi chica ideal», declaró. «Aunque no sé si sería la que le gustaría a mi madre, con tatuajes y eso, pero me da igual», ha proseguido Carlos. Pues, al parecer, el comensal de 30 años tuvo un fuerte flechazo con la joven.

Sin embargo, y desafortunadamente para él, Laura no opinó lo mismo. «No me gusta para nada. No es mi estilo para nada. Es muy cani y a mí me gustan los raperos. Que luego los raperos son unos cabrones, pero me gustan», señaló. Además, y a pesar de que ella cuenta con sus propios tatuajes, no le gustaron nada los que Carlos tenía en el cuello.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, ambos participantes regresaron a sus respectivas casas de la misma manera en la que se fueron, solteros. Aunque Carlos señaló querer seguir conociendo a Laura, ello dio un no rotundo a tener algo más que una amistad.