Una noche más, ‘First Dates’ regresó a Cuatro con un nuevo programa. En esta ocasión, la cita que más llamó la atención de los espectadores fue la de Aurora y Ernesto, quienes protagonizaron una de las citas más emotivas de la historia del programa.

Aurora, madre de dos hijos, lleva diez años separada de su pareja y reconoció que no tenía ganas de buscar una relación. «Tiene que ser alguien que me llame la atención según vaya hablando. Físicamente, que sea como yo, más o menos. De mi estatura», comentó a Carlos Sobera sobre lo que le gustaría encontrar en el programa.

Ernesto, un sevillano de 51 años, aseguró lo siguiente: «Me gustan las mujeres con carácter, guapas, hermosas, que tengan ganas de hacer cosas. Que no sea negativa», señaló en comensal antes de conocer a Aurora y de contarle su historia. ¿Has tenido pareja?», quiso saber la de Málaga, una vez se sentaron a comer, «no, estoy en ello», le respondió él.

«Te voy a contar una cosa y, si quieres, no te la crees. El otro día, hace un mes mal contado, me di un beso con mi sobrina porque, como ha pasado todo lo que ha pasado, no me he dado besos con nadie», se sinceró Ernesto, tras contarle a Aurora que debido a dos operaciones de cadera y a una lista de problemas de salud, no había tenido nunca pareja. «Pues yo te doy un abrazo ahora mismo, ¿quieres?», se ofreció la comensal.

«Es una persona necesitada de cariño al cien por cien. Se nota que necesitaba un simple abrazo. Me ha dado mucho sentimiento», señaló la comensal ante las cámaras de ‘First Dates’. «Sí tendría una segunda cita, veo que es una mujer que merece la pena estar con ella, que vale, que es guapa. Ojalá salga la cosa», señaló Ernesto en la decisión final, mientras que Aurora dejó una puerta abierta: «La verdad es que me pareces agradable y buenísima persona. Me gustaría conocerte. No es un ‘no’, pero, por lo menos, empezar una amistad».