‘First Dates’ | Una comensal, a su cita: «Si no has sudado es un día perdido»

Tras acudir a First Dates esperanzados en encontrar el amor, uno de estos dos comensales pudo inducir que quizás esta no era la ocasión perfecta para encontrar a su media naranja. Manu, uno de los dos protagonistas de la pasada entrega del programa, vio claras las diferencias entre su cita y él y esto no le gustó mucho…

Está claro que los polos opuestos se atraen, pero para estos dos comensales, este dicho popular no está aplicado. Parecía que todo iba sobre ruedas cuando ambos comensales empezaron a conocerse, pero, conforme avanzaba la cita, la cosa se torció y Manu vio que sus diferencias podrían ser un problema futuro si salían del programa juntos.

Manu, un hombre caracterizado por la intensidad con la que lo abarca todo en la vida y por su sencillez, pareció no encajar del todo con el ritmo de vida de Inés, una mujer deportista y sexualmente activa.

El lema de una soltera de ‘First Dates’: “Si no has sudado es un día perdido” 😅 #FirstDates8J https://t.co/fNZmOWaBVC — First Dates (@firstdates_tv) July 11, 2022

Conforme llegó al restaurante de First Dates, Manu explicó que con tan solo un mes de relación con su anterior pareja, este le pidió matrimonio en Paris. El comensal explica que vive cada episodio de su vida de forma muy intensa, y, claramente, lo que alguien puede vivir en un mes en pareja, él lo vive como si estuviera un año junto a esa persona.

Inés vio en Manu una persona auténtica y llena de posibilidades para ocupar el puesto de su futura pareja, sin embargo, hay una cosa que no le llenó del todo: la poca actividad física que Manu tiene en su día a día. Inés, siendo profesora de educación física en Madrid, le explicó a su cita proveniente de Toledo el ritmo de vida que lleva y esto le sorprendió, pero no para bien…

“Si no has sudado es un día perdido”, le explicó Inés a Manu. Para Manu el estilo de vida de su cita es agotador, acostumbrado a la calma que protagoniza su vida. Además, Inés le ha hecho saber a Manu que es sexualmente una mujer muy activa, y que el sexo diario es indispensable para ella. A lo que él ha respondido tras las cámaras que “no podría estar con una persona tan activa”.

Al acabar la cita, la profesora se ha mostrado interesada en tener una segunda cita con Manu fuera del programa, pero Manu ha remarcado que, aunque él también la tendría, no sería como pareja. Es por eso que tanto Manu como Inés han salido del programa yéndose cada uno por su lado, y más llenos de ganas que nunca por encontrar al futuro amor de sus vidas.