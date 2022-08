‘First Dates’ : Carlos Sobera tiene un ataque de risa tras esta confesión sexual de una comensal

Muchos son los comensales que acuden al programa de First Dates y nos sorprenden con su gracia natural. Este ha sido el caso de María, la mujer que ha hecho que Carlos Sobera estalle de la risa tras escuchar la confesión sexual de esta.

María consiguió revolucionar este pasado martes el restaurante de First Dates desde el primer paso que dio dentro de este. Con un: «No me gusta la gente de mi edad porque no funciona. Yo quiero alguien potente, limpio, guapo y con conversación», le expresó al presentador del dating show cuáles son sus requisitos para encontrar al amor de su vida.

“No sé qué les pasa a los hombres que les atraigo mucho. No sé si es porque soy oriental. Soy como Isabel Preysler, pero más pobre”, le dijo segura de sí misma la comensal a Sobera durante los primeros minutos en el local.

Los motivos más originales por los que la gente ha venido a buscar el amor en #FirstDates 😂 https://t.co/mKrdlznRBu — First Dates (@firstdates_tv) August 5, 2022

Posteriormente, María soltó una confesión sexual por su boca: «Yo estoy sola pero no mal acompañada. Tengo 7 amantes”, le contestó la comensal al presentador después de que este le preguntase cuánto tiempo llevaba sin pareja.

Carlos Sobera, ante esta respuesta, no pudo contener la risa y estalló con una serie de carcajadas mientras le preguntaba a la comensal: “¿Siete amantes? ¿A la vez? ¿Uno para cada día de la semana?”.

La respuesta de María fue contundente: “Yo los llamo cuando estoy caliente. Cuando María quiere guerra, los llama. No necesito afrodisíaco, tampoco bebo alcohol. Por eso estoy muy fuerte en el sexo. Vamos a ver si encuentro el amor así”.

Minutos después, la comensal pudo saber quién era su acompañante de cita: Pablo. El madrileño de 62 años entró al restaurante también con las ideas muy claras, como su pareja de cita: “Me gustan divertidas y que disfruten de la vida, pero sobre todo que sean educadas», señaló Pablo, que ansiaba conocer a la mujer de sus sueños.

Sin embargo, la primera impresión de María al verle no fue nada buena, y con seguridad, le hizo saber a Sobera delante de Pablo: “Yo lo quería con pelo”. Sin corte ninguno María expresó a los cuatro vientos que su pareja, con la cabeza calva, no le atraía físicamente.

Ante este comentario de mal gusto, Pablo no se quedó callado y le pagó con la misma moneda: “Yo la quería más guapa también”. Carlos Sobera quedó atónito ante la tiradera que ambos comensales, que aún no se habían sentado a cenar, tuvieron. «No seáis así, conoceros», dijo el presentador intentando limar asperezas entre los dos.

Sin embargo, Sobera no pudo conseguir que sus dos “casi comensales” se sentasen en el restaurante de First Dates para conocerse un poquito mejor. Pablo, que tras el bochornoso comentario de María no estuvo por la labor de pasar un minuto más cerca de ella, expresó: «Yo casi mejor que no. Yo la quería guapa y esbelta, y no».

“¿No queréis entonces quedaros?”, preguntó el presentador con un ápice de esperanza, a lo que María le contestó: “No, él no va a estar a gusto ni yo tampoco». Así fue como terminó la cita que ni siquiera tuvo comienzo.

Carlos Sobera, que mientras acompañaba a ambos comensales a la puerta del restaurante aclaraba que le daba “mucha mucha pena” la situación, concluyó esta caótica cita.