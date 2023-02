‘First Dates’: Carlos Sobera hace una curiosa advertencia a un soltero

Una nueva tanda de solteros probó suerte en el restaurante del amor de First Dates con el objetivo de encontrar pareja. Uno de los comensales tiene un gran sentido del humor, pero se ha llevado una advertencia de Carlos Sobera. El soltero en cuestión ha sido José Manuel que lo primero que le ha dicho al presentador ha sido que “en la tele se te ve más gordo, eres un figurín”. “Pues ten cuidado”, le respondía el vasco siguiendo la broma.

Continuando con el cometido del programa, para el de Jaén lo más importante es tener alegría: “No me preocupa que me haga reír, pero sí quiero que se ría conmigo. Que me acompañe, yo me encargo. Que no me corte las alas”. Su cita ha sido Isabel, que es pensionista y está separada desde hace 13 años. Se considera una mujer cariñosa, sensible y romántica. Al comensal ella le ha gustado mucho y se lo ha demostrado bañándola en piropos, lo que al principio le ha abrumado un poco. Viven relativamente lejos, pero no les importaría viajar para verse porque ambos están libres.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ ¿Habrá algún flechazo esta noche? Quédate con nosotros y sigue #FirstDates7F en directo en @cuatro ➡ https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/HUxDtrhfIr — First Dates (@firstdates_tv) February 7, 2023

“Tengo una hija, pero está casada, tiene tres hijos. Tiene su vida y yo tengo que tener la mía. Lo que sí que tengo es una mascota”, contaba la jerezana sobre su situación actual. También ha querido saber si a él le gustaban los animales. “Como de todo”, fue su respuesta. Al principio, la soltera se quedó bastante descolocada hasta que entendió que era una broma. “Tiene bastante sentido del humor y a mí me gusta tenerlo, pero cuando se tiene que estar en su sitio, me gusta que se esté. Imagino que él lo estará”, ha reflexionado Isabel frente a las cámaras de First Dates.

José Manuel ha confesado que está a dieta porque le gustaría perder algunos kilos. “Quiero adelgazar porque tengo 25 kilos más de los que debería, porque me gusta vérmela cuando voy al baño y porque me gusta atarme los zapatos yo solo”, ha continuado bromeando el soltero. Su objetivo es perder por lo menos 20 kilos.

Para finalizar la velada han llevado a la pareja al fotomatón. El comensal, entre preguntas sobre fantasías sexuales, se ha arrancado a darle un beso a su cita tras confesar que esa era la suya y ella se ha dejado llevar. En la decisión final Isabel le ha hecho una pequeña jugarreta a José Antonio que le ha hecho creer que le iba a decir que no quería segunda cita, aunque la respuesta por parte de ambos era un sí. “Me he venido abajo, ¿por qué me haces esto?”, se reía el jienense una vez recuperado del susto.