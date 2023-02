‘First Dates’: un soltero se escapa en plena cita para ligar con Matías

El programa First Dates vuelve a sorprendernos este lunes de la mano de Carmelo, un comensal al que su cita no le gustó nada e intentó buscar el amor en Matías, el camarero del programa. El primero en entrar por la puerta fue Luis y lo hizo de una forma bastante impactante para Carlos Sobera, pues llevaba una cabeza de Jesucristo colgando de su cuello: “Es un blin blin que llevo para homenajear a Colombia que es El País del reggaetón”, explicaba.

Además, hizo un comentario que dejó a todos sin saber que decir pues en su país las relaciones homosexuales no están nada bien vistas, entonces a él no le gusta nada mostrar amor en público, el momento fuerte llegó cuando contó que había tenido una relación en la que en ningún momento se llegaron a exponer juntos como pareja. Una de sus aficiones favoritas es esconderse tras las máscaras y hacer cosas prohibidas.

Por la puerta entraba Carmelo un chico italiano que se definía como una persona muy explosiva en búsqueda de otra con sus mismos gustos y personalidad: «me encanta la fiesta y mi tiempo lo divido entre el trabajo el gimnasio y salir». Al instante ambos se dieron cuenta de que no habían congeniado ni el italiano con el colombiano, pues no era su tipo, ni el colombiano con este al pensar qué le veía demasiado mujer.

La máquina de compatibilidad parejil, ha roto el molde con Carmelo y Luis. #FirstDates6F — FreeSpirit_888 (@FreeSpirit_888) February 6, 2023

La cita iba avanzando y en ese instante el Luis hizo un comentario que no gustó nada: “Me gustan los hombres no los gays, no me gusta ver a chicos afeminados con todos mis respetos”, mientras añadía otro que hacía que definitivamente Carmelo no quisiera continuar conociéndole, pues aseguró que no le importaba que su pareja fuese muy hombre y estuviese saliendo al mismo tiempo con una mujer o incluso haya formado una familia.

El italiano no sabía cómo salir de ahí y aprovechó que se había dejado un dinero en el abrigo para ir corriendo al ropero e intentar ligar con Matías. Una de las gemelas le preguntaba si es que no le había gustado su cita, Carmelo asentía y expresaba que estaba buscando a un hombre como el camarero. Mientras tanto Luis se dedicaba a llamar a un amigo para contarle que su cita no le había gustado nada pues era muy amanerado. Finalmente, ninguno de los dos quiso tener una segunda cita.