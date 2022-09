‘First Dates’: Bibi, en shock por las contestaciones de su cita al equipo del programa

Una noche más First Dates aterrizó en la parrilla televisiva de Cuatro para ofrecer a los espectadores un nuevo programa. Un encuentro donde pudimos conocer a comensales como Raúl, un joven de 22 años, vigilante de seguridad y muy preocupado por la imagen física.

Desde el comienzo, el comensal ya apuntaba maneras. Y es que, su objetivo era encontrar a su chica ideal, la cual sea fiestera y llame mucho la atención con su físico. Sin embargo, su cita de la noche era todo lo contrario, pues Bibi se presentó como una joven responsable que se dedica al cuidado de mayores.

Durante su primera toma de contacto el vigilante no pudo ocultar que se sintió muy atraído por Bibi. Pero, la actitud de Raúl espantaron por completo a la joven. Y es que, cuando Matías Roure se disponía a preparar el mojito de Bibi, el barman le dijo que no se preocupara, que él se lo acercaba a la mesa.

Un ofrecimiento que llevó al comensal a mostrarse muy tirano con él. “¿Me lo lleváis a mí también, que así queda más guay? Eh, Matías ¿Me lo llevas tú?”, le preguntó Raúl. Pero, lejos de dejarlo ahí, también tuvo varias palabras desconcertantes con Lidia Torrent.

De hecho, cuando Lidia se ofrecía a colgarle la americana, para que no tuviera que cenar con ella, el comensal volvió a dejar a todos sin palabras. “Pero cuélgala en una percha, que luego le sale joroba”, le dijo. Ante esta actitud la camarera no lo dudó y advirtió a la comensal.

«Esto es lo que te espera”, le dejó caer. Pero, no hizo falta que siguiera convenciendo a Bibi, pues la comensal ya había sentido cierto desagrado por él desde el primer momento. “No me ha gustado. Es un poco prepotente. No me ha gustado”, confesó a las cámaras de First Dates.