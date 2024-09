Las emociones continúan en First Dates. El popular show de citas a ciegas ha vuelto a abrir sus puertas con el objetivo de recibir a sus nuevos solteros. De esta manera, dos participantes que no se conocen de nada tienen una cita tras haber realizado un test de compatibilidad. Una aventura televisiva que, recientemente, quiso vivir en primera persona Liubov, una artista de 36 años. No es la primera vez que participa en el programa, pues en su anterior cita no tuvo demasiada suerte. Por ello, acudió al formato con el objetivo de tener una segunda oportunidad. Ante esta pequeña premisa, el presentador Carlos Sobera fue el encargado de recibirla a las puertas del restaurante.

En su anterior visita al local, la soltera confesó que sentía una gran atracción por Carlos Sobera. Pero, parece ser que esta atracción ya se le ha pasado, pues ahora tiene otro «crush». «Ahora mi pasión es Oriol Junqueras», confesó. Debido a ello, el comunicador vasco le preguntó si lo había conocido. «Le conocí hace poco saliendo de mi piso, nos dimos un abrazo y hemos hablado algunas cosas», afirmó la participante. Pues, según ella misma relató, siente una gran debilidad por los hombres mayores que ella. «Me gustan los hombres maduros que saben lo que quieren en la vida. Saben llevar y tratar a una mujer, y quieren crecer personalmente siempre», dijo.

Minutos después llegó el hombre que se convertiría en su cita, Sergio. El participante, de 42 años, llegó a First Dates porque quería encontrar a una mujer con la que formar una familia y tener hijos. Pero, lo que jamás se imaginó fue que Liubov le rechazaría nada más conocerle. «Voy a ser sincera. No me gusta, no es mi tipo», señaló ella frente a su cita. Una actitud que a Sergio no le hizo nada de gracia.

Liubov en First Dates: «Yo le aplasto enseguida, me lo como con patatas»

«Por su parte ha sido con muy pocos modales», comentó el participante. A pesar de ello, ambos se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Pero, la soltera comenzó ha adoptar una actitud un poco particular: no ha hablado con Sergio, ha comenzado a hacer fotos al plato, se ha sacado la funda de los dientes…

«Soy así, auténtica, directa, franca…» ha explicado Liubov sobre su personalidad. La soltera señaló que a ella le gustaban los hombres con energía masculina, y él tenía una energía neutra. «Yo le aplasto enseguida, me lo como con patatas», dijo.

La velada se estaba volviendo muy incómoda para ambos. Pero, Sergio no aguantaba más esta situación. «No sé a qué ha venido esta chica, parece como que viene a publicitarse, pero tampoco sé el producto que publicita. Parece como si fuera todo actuando, no viene buscando el amor», comentó él al equipo de Cuatro.

Al concluir el encuentro, en la decisión final, ambos lo tuvieron claro. «Has estado más dispersa, ha sido un poco vergonzoso», señaló él. «¿Te has avergonzado de mí?» le ha preguntado muy sorprendida Liubov. Ante ello, los solteros lo tuvieron muy claro y rechazaron tener una segunda cita juntos.