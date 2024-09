Malena no confía nada en lo que le cuenta Manuel en su cita en ‘First Dates’: «Me está mintiendo»

Encontrar el amor en plena era de las redes sociales no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a hacer todo lo posible para poder ayudar a sus participantes. De esta manera, los espectadores de Cuatro han tenido la oportunidad de ver como dos desconocidos tienen una cita tras haber realizado un test de compatibilidad. Un encuentro televisivo donde, recientemente, el público ha tenido la oportunidad de conocer a solteras como Malena, una joven, de 23 años, que confesó no tener experiencia en el ámbito sexual. Asimismo, y como la persona romántica que es, desea encontrar al hombre de su vida. «Pero me llevo cada chasco, me ilusiono muy rápido», confesaba al equipo de Cuatro.

De esta manera, el equipo del programa le presentó a Manuel, un profesor sevillano de contabilidad, de 27 años. El joven se presentó en el programa y confesó que no entraba dentro del «estereotipo del sevillano clásico» porque «no sabía bailar sevillanas ni le gustaba el gazpacho ni el salmorejo». Por ello, se mostró muy claro durante su presentación. «Soy más de hamburguesas. Soy un sevillano moderno», afirmaba. Fue entonces cuando el equipo del programa le presentó a su cita, Malena. Un primer encuentro donde ambos solteros quedaron cautivados por la belleza del otro.

«Me ha parecido bastante guapa, tiene ojazos», comentó el soltero. «Me ha parecido un chico atractivo», señaló ella. De esta manera, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde descubrieron su pasión en común: los tatuajes.

«Tengo siete tatuajes», confesaba él. «Quiero ver esos tatuajes», comentaba entre risas la soltera. Tras ello, la pareja de solteros abordó el tema de la fiesta. Ante ello, Manuel le contó que no era una chico «alocado», pero que le encantaba salir de noche y pasarlo bien. Pero, antes de nada, el joven le dejó claro a su cita que no le gustaba beber mucho.

Malena desconfía de las declaraciones de su cita de First Dates

Sin embargo, estas declaraciones no terminaban de convencer a Malena. «Creo que me está mintiendo, estaba yendo de bueno», sentenciaba ella. Posteriormente, la pareja de solteros comenzó a hablar de sus vivencias amorosas. De esta manera, Manuel le explicó que había tenido dos relaciones a lo largo de su vida. Malena, por su parte, le dijo que solo una de tres años. «Me dejó él en verano», confesaba ella.

Una postura por parte de la ex pareja de la joven que el soltero no comprendía. «La verdad que no sé cómo se puede dejar, con la chavala tan guapa y simpática que es, yo la verdad que no me explico», confesó asombrado. La velada fue transcurriendo y el participante no dudó en confesarle a su cita lo que más le había atraído de ella: sus ojos.

«Eres muy guapa», declaraba. La soltera, al respecto, no dudó en confesarle que también le había parecido atractivo. «No te veo los tatuajes, me hubiera gustado vértelos», decía con cara de pena. Así pues, y sin pensárselo demasiado, los solteros estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita. Eso sí, esta vez fuera de First Dates.