‘First Dates’ | Albert, contundente: “Soy una bomba en la cama”

En más de una ocasión, hemos podido ver que en algunas de las citas que se organizan en ‘First Dates’, los comensales ya se conocían antes de que acudieran al programa. En algunos casos, ambos solteros se llevaban mal antes de entrar, y al ver que les juntaban para conocerse en el restaurante del amor, mucha gracia no les hacía. Aunque no todo iban a ser desencuentros, en otras ocasiones ya habían tenido algún lío, y como ejemplo tenemos la cita entre Jos y Albert.

Albert se presentaba en el programa como un chico de 29 años, seguro de sí mismo, a lo que añadió: “Me defino como una persona muy familiar y soy una bomba en la cama”. Se mostró tranquilo, y sin muchas expectativas en lo que concernía a la cita: “Vamos a dejar que todo fluya, si fluye para un día pues perfecto y si es para más tiempo genial”.

Su cita de la noche no tardaría mucho en llegar. Se trataba de Jos, un chico también de 29 años, que al entrar al restaurante no podía dar crédito de con quien iba a tener la cita: “Me trajeron el caramelito que yo quería”, comentó, a lo que su cita respondió dirigiéndose al presentador: “Habéis dado en el clavo, habíamos coincidido en varios sitios de Madrid”.

Como no podía ser de otra manera, la cita fluyó bastante bien entre ambos. “Tenemos bastante conexión, hay empatía, me siento en confianza con él”, expresó Jos sobre su cita con Albert. De igual manera, y como no podía faltar en una cita de ‘First Dates’, ambos tuvieron tiempo para hablar de sexo: “Me gusta ser muy mandón, pero en lo sexual me gusta que me manden, soy sumiso”, confesó Albert.

En la hora de la verdad, ambos se mostraron con ganas de continuar conociéndose: “Me ha alegrado encontrarte aquí. Tendría una segunda cita”, respondía Albert a la pregunta, a lo que Jos quiso recalcar: “La vida te da chispazos pero necesitábamos un empujón. Hay química y explosión”.