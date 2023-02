Ainara, a su cita en ‘First Dates’ tras entrar al jacuzzi: «Yo soy tu postre»

First Dates continúa con su especial Semana Blanca y atrayendo a solteros fans de la nieve y los esquíes para que encuentren por fin el amor. Una de las parejas de esta noche se ha atrevido a entrar al jacuzzi y ha subido la temperatura.

El primero en llegar al programa ha sido Javier, un veterinario amante de las aventuras y la naturaleza. Original de Jaca, tras 5 años de viaje por el mundo abandonó su trabajo y ahora se dedica a ser fotógrafo en la nieve en la temporada de invierno y monitor de surf en verano.

Su cita ha sido Ainara, una chica de 27 años que se considera un 10. Cree que ya no se valora una chica que sea responsable, cariñosa, trabajadora, de su familia… Le ha explicado a Carlos Sobera que le cuesta ligar porque los chicos creen que es una chica fácil basándose en la imagen que ven de ella en las redes sociales.

Ya en la mesa la soltera ha contado que, aunque ella era muy moderna, respecto al amor se consideraba tradicional. Por lo tanto, busca un chico que se quiera casar y tener hijos. Al monitor de esquí no le ha parecido mal plan de futuro ya que le gustan los niños, pero no quiere casarse por la iglesia. La canaria ha confesado entonces que ella es muy religiosa, aunque no lo parezca a simple vista y que le gusta ir a misa. “Tengo todos los sacramentos”, le ha hecho saber a su cita. A él le ha hecho gracia y ha comentado que su madre y su abuela iban a estar encantadas.

Los solteros han terminado su cita en el reservado y se han animado a meterse al jacuzzi de First Dates. Ainara se ha puesto a jugar con el agua aumentando la temperatura y no solo de lo que era el agua. Javier le ha recordado broma que si tan religiosa era podía ir al infierno por eso. Ella ha contestado que es como un microondas “calienta, pero no cocina”, pero le ha dicho a su cita que ella era el postre. A pesar de haber sido la que ha empezado a provocar, la tinerfeña ha rechazado al de Jaca al besarla y le ha pedido que le diera un masaje en su lugar.

En la decisión final, el monitor de esquí ha confesado que estaba deseando que acabara la cita para poder tener una segunda en Canarias. A ella por su parte le ha parecido genial y le ha propuesto esquiar en la playa sin nieve. Como adelanto, le ha dado un beso de esquimal.