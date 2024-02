‘Fiesta’, programa presentado por Emma García, protagonista por el frío recibimiento a Ana María Aldón

Ana María Aldón ha regresado a Fiesta. La colaboradora televisiva ha vuelto a su rutina en televisión tras su paso por GH DÚO 2. Durante las últimas semanas, la diseñadora ha vivido una nueva experiencia en Guadalix de la Sierra junto al resto de sus compañeros, pero ha sido elegida por el público para abandonar el reality.

Ahora, Aldón ha regresado a las instalaciones de Mediaset España para reencontrarse con sus compañeros de plató. Sin embargo, su recibimiento no fue el esperado. De hecho, hasta la propia Emma García, presentadora del programa, tuvo que intervenir.

Esta tarde descubrimos en #Fiesta25F algo sorprendente sobre Illa Topuria, y además, un colaborador decide dejar el programa 💥 ¡Arrancamos con @EmmaGarciaWeb en @telecincoes! 🥳 🔵 https://t.co/9HfTFyvIQw pic.twitter.com/ZxGkZuN3CD — Fiesta (@fiestatelecinco) February 25, 2024

«Lo que no puede ser es que Ana María vuelva con ganas de cariño y aquí no se levante nadie, solo la presentadora… Os levantáis sí, pero os volvéis a sentar», le dijo a los tertulianos. Tras unos tensos primeros minutos, la comunicadora le preguntó a Ana María Aldón si en la casa de GH DÚO 2 se encontró con alguien que la sacase tanto de sus casillas como lo hacía Aurelio en Fiesta. Una cuestión que la diseñadora respondió sin filtros.

«La verdad que sí, al principio fue un poco shock porque encontrarte, voy a hablar de Marta, que fue la persona con la me topé de frente», explicó. «Sabía que ella desde fuera tenía una opinión y una percepción sobre mi que luego en la casa se siguió manteniendo y que realmente fueron las tres primeras semanas, luego fue cambiando y acabé bastante bien con ella, pero al principio fue duro», admitió.

Tras ello, el equipo de Fiesta procedió a mostrarle un video recopilatorio donde le enseñaron algunos de sus momentos dentro del reality. Una serie de imágenes donde no faltaron los tensos enfrentamientos que tuvo la diseñadora con algunos de sus compañeros durante su estancia.

El frío recibimiento de los colaboradores de #Fiesta25F a Ana María Aldón: «Ni os habéis levantado de la silla» https://t.co/AbkbSTrzyk — Fiesta (@fiestatelecinco) February 25, 2024

Arrepentida por ciertas situaciones, Ana María Aldón ha querido hacer una importante reflexión. «Fue duro. Ahí es cuando me siento la peor persona del mundo, me daba hasta asco mirarme en el espejo. Me sentía culpable por ese conflicto que yo tenía, yo tengo un lema en vida que es que ya no me muero por nadie que no se muera por mí», sentenció.

Ana María Aldón, expulsada de GH DÚO 2

El paso de la andaluza por el concurso no ha dejado indiferente a nadie. Tras diversos enfrentamientos, la diseñadora se jugó su permanencia en el formato junto a una de sus grandes rivales: Mayka. Ambas participantes vivieron numerosos momentos de máxima tensión dentro de la casa, dejando claro con ello que el cariño que se tenían la una a la otra era el mismo. Ninguno.

Al final, el destino y el televoto de los espectadores las puso a ambas en la palestra de nominadas con menos apoyo. Pero, la «soberana» dictó sentencia y dejó claro que la ex mujer de José Ortega Cano tenía que abandonar GH DÚO 2 de forma definitiva.