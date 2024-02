Ana María Aldón hace una inesperada y sexual propuesta a su novio Eladio en ‘GH DÚO 2’

El pasado martes 13 de febrero GH DÚO 2 sorprendió a sus espectadores con la emisión de una gala muy especial. Con motivo de la próxima celebración del día de San Valentín, el reality quiso dejar sin palabras sus concursantes, entre ellos a Ana María Aldón, con la visita de sus grandes amores.

El primero en vivir la experiencia fue Manuel, quien se reencontró con su novia Rocío. Tras ello, llegó el turno de la diseñadora. «Cierra los ojos y pide un deseo», le pidió Ion Aramendi. Pero, el deseo que pidió la colaboradora no se cumplió, o eso creyó ella.

Ana María Aldón y Eladio se reencuentran tras varias semanas sin verse ❤️‍🩹 #GHDúoSanValentín pic.twitter.com/nZvAgIYfJt — Gran Hermano (@ghoficial) February 13, 2024

«Qué desilusión, que yo me estaba colocando todo», afirmó tras ver a Elena Rodríguez (madre de Adara Molinero) entrar a la sala. «Como genio de la lámpara no valgo», le dijo con humor el presentador de GH DÚO 2. Un pequeño encuentro donde ambas hablaron de sus diferencias y rencillas del pasado que no habían sido superadas.

Posteriormente, Ana María Aldón vio como su deseo se hizo realidad. Sin previo aviso, su querido Eladio apareció por la puerta y dejó a la diseñadora completamente sorprendida. Ambos se abrazaron y se besaron apasionadamente, demostrando lo mucho que se habían echado de menos durante este último mes.

«¡Qué guapo estás!», le dijo Aldón a Eladio. Asimismo, la concursante aprovechó para preguntarle a su chico por su familia, hijos y por cómo iba todo fuera de la casa. Cuestiones que fueron resueltas y que despejaron las dudas de la participante. Así pues, y sin ganas de perder el tiempo, le hizo una contundente propuesta a Eladio en pleno directo.

«Vente y pedimos una hora sin cámaras» 🔥 Ana María se moría de ganas por ver a Eladio 🔁 Van a necesitar más horas

❤️ ¡Que le den la hora sin cámaras!#GHDúoSanValentín pic.twitter.com/nyJsFZM2Na — Gran Hermano (@ghoficial) February 13, 2024

Ana María Aldón en GH DÚO 2: «Quiero una hora sin cámaras»

La concursante llevaba mucho tiempo con ganas de volver a ver a Eladio y no pudo evitar dejarle claro que quería pasar tiempo a solas con él para ponerse al día íntimamente. «Tendría que ser de aquí te pillo, aquí te mato y esta noche», le contestó el presentador. «Y cuatro horas», añadió Eladio.

Pero, Eladio es un hombre muy tímido y pidió que parasen la broma. La pareja pasó el rato que les quedó juntos, pero antes despedirse la diseñadora fue conocedora de que seguía nominada. El próximo jueves la participante sabrá si su experiencia en el reality llegará a su final definitivamente o no.

Elena Rodríguez fue la participante con menos votos entre los nominados, por lo que se salvó de su expulsión. De esta manera, Ana María Aldón, Asraf Beno y Mayka se disputarán su permanencia durante las próximas horas. ¿Quién será el expulsado? ¡En unas horas lo descubriremos!