Ucrania ya tiene representante para ‘Eurovisión 2022’, certamen que se celebrará en Turín. La artista Alina Pash se hizo con la victoria en el Vidbir con su canción ‘Tini zabutykh predkiv’ (Sobras de los ancestros olvidados), con la que consiguió cautivar a los miembros del jurado, así como también a los espectadores de la preselección ucraniana.

Alina se llevó la máxima puntuación del jurado, exrepresentantes Jamala (2016) y Tina Karol (2006) así como por los directivos del canal público ucraniano y productor Yaroslav Lodygin, y la segunda mejor valoración del televoto, ganando el Vidbir y convirtiéndose en la representante de Ucrania en el festival europeo.

Por su parte, Kalush Orchestra quedó en segunda posición con su ‘Stefania’, una canción con la que se ganó al público, pues fue el artista que más votos recibió mediante el televoto. No obstante, Alina consiguió superarle en un margen de diferencia de tan solo un punto.

She’s a girl from a small town, and now she’s off to the big stage! 🤩

Alina Pash has won #Vidbir2022 and will represent Ukraine 🇺🇦 at #Eurovision with her song Тіні забутих предків / Shadows of Forgotten Ancestors.

