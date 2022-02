Comienza la cuenta atrás para poder disfrutar de ‘Eurovisión 2022’, certamen musical que se celebrará en la ciudad italiana de Turín tras la victoria, el pasado año, de Måneskin con ‘Zitti E Buoni’. Estas semanas están siendo claves, ya que se están conociendo a un gran número de nuevos abanderados para este festival.

El pasado sábado 19 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar de la Final Nacional de la preselección de Croacia. De esta manera, pudimos conocer el nombre del artista que representará a este país en ‘Eurovisión 2022’. Se trata de nada más y nada menos que Mia Dimšić, que interpretará ‘Guilty Pleasure’ en Turín.

La artista consiguió la máxima puntuación tanto del televoto como del jurado profesional, llegando a cosechar 257 puntos. Por lo tanto, Mia Dimšić cosechó 78 puntos más que el segundo clasificado, Marko Bošnjak, y 116 puntos más que la artista que obtuvo la medalla de bronce en el certamen: Mia Negovetic.

It’s Mia Dimšić for Croatia! 🇭🇷⁰

She has won ‘Dora 2022’ and a ticket to Turin with ‘Guilty Pleasure’!

➡️ Find out more about her at https://t.co/8ppA7om1Py! pic.twitter.com/6LlHW7MIvz

