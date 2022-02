La cuenta atrás para poder disfrutar de ‘Eurovisión 2022’ es una realidad. Cada vez quedan menos días para poder ser parte de uno de los festivales más esperados año tras año. En esta ocasión se celebrará en la ciudad de Turín, tras la victoria de Måneskin con ‘Zitti E Buoni’ el pasado año.

Recientemente, la televisión pública de Eslovenia celebró la Gran Final de su preselección, una de las más conocidas de todo el continente. Finalmente, pudimos descubrir que el grupo LPS, que participó con la canción ‘Disko’, ha conseguido hacerse con la victoria. Por lo tanto, ellos son los abanderados de Eslovenia en ‘Eurovisión 2022’.

Esta propuesta obtuvo la máxima puntuación del televoto mientras que logró la segunda mejor puntuación del jurado profesional. Cabe destacar que el comité de expertos estuvo formado por artistas nacionales e internacionales, así como grandes personalidades tanto de la radio como de la televisión. Además, también contó con compositores pero también algunos miembros de OGAE Eslovenia.

Boogie on down at the Disko with LPS! 🕺 They’ve won Slovenia’s EMA and are off to #Eurovision 2022! 🇸🇮

➡️ Find out more about these cool cats at https://t.co/8ppA7om1Py! pic.twitter.com/Yofmehgshd

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 19, 2022