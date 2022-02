Cada vez son más los países que empiezan a anunciar de forma oficial a los representantes que se jugarán su puesto en el festival más importante de la música en Europa, ‘Eurovisión 2022’. Un certamen que tendrá lugar con su gran final el próximo mes de mayo y donde el ganador tomará el relevo de la icónica banda italiana que ganó el pasado año 2021, Måneskin.

En esta ocasión, el siguiente país en sumarse a la lista ha sido San Marino, quien ha elegido a Achille Lauro y su canción ‘Stripper’ para viajar hasta Turín. Una elección que ha tenido lugar en la primera edición de ‘Una voce per San Marino’ y donde el artista de origen italiano se ha alzado con el triunfo tras un margen de votación de lo más ajustado.

San Marino has found its voice! 🎤@AchilleIDOL has won ‘Una Voce per San Marino’ and will fly the Sammarinese flag in Turin with the song ‘Stripper’! 🇸🇲

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 19, 2022