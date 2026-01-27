Estíbaliz Sanz, tras su diagnóstico de esquizofrenia paranoide grave: «Hace tiempo que no escucho voces»

El pasado lunes 26 de enero, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de El tiempo justo, programa presentado por Joaquín Prat. De esta forma, fueron testigos de cómo Estíbaliz Sanz acudió a plató para sincerarse sobre cómo está siendo su día a día en los últimos años, especialmente después del trastorno que le diagnosticaron. La icónica modelo, que fue protagonista de la primera portada de la revista Playboy, ha reaparecido en el programa que se emite de lunes a viernes en Telecinco. Entre otras cuestiones, lo ha hecho para mostrar el espectacular cambio de look al que se ha sometido y por el que se siente profundamente orgullosa. Sobre todo, porque se muestra más segura que nunca. Es por eso que no ha dudado en mostrarse agradecida no solamente con su estilista, sino también su maquillador.

«El blanco es el reflejo de la luz que lleva dentro», comentó Clara, la persona que le ayudó a escoger el vestido que quiso lucir durante su visita al programa presentado por Joaquín Prat. A pesar de todo, es importante destacar que la vida de Estíbaliz Sanz no ha sido un camino de rosas, ni mucho menos. Algo que ella misma ha explicado y manifestado en El tiempo justo. Tanto es así que se ha animado a compartir detalles sobre el trastorno que padece: «El diagnóstico es esquizofrenia paranoide grave con alucinaciones», reconoció. Pero no todo queda ahí, puesto que la modelo reconoció que escucha una serie de «voces» que le causan “mucho daño». A pesar de todo, ha asegurado que esta situación está mejorando considerablemente gracias a sus terapeutas y a la medicación que recibe. Tanto es así que «hace tiempo que no las escucho», confesó.

Es importante tener en cuenta que, desde hace un tiempo, Estíbaliz Sanz vive en Zafra (Badajoz) junto a su familia. Por lo tanto, durante su paso por El tiempo justo, ha querido explicar cómo es su día a día: «Llevo medicación a raja tabla, no me dejo ninguna toma ningún día. Al centro voy una horita al día», reconoció, bajo la atenta mirada de Joaquín Prat y todo su equipo.

Pero no todo queda ahí, puesto que debido a la gravedad del trastorno que padece, Estíbaliz ha reconocido que debe estar acompañada de alguien en todo momento: «He tenido que traer a mi hermano porque no puedo ir sola», reconoció. Entre otras cuestiones, porque suele «desorientarse», por eso es preferible que alguien vaya a su lado.

Como era de esperar, Estíbaliz Sanz no quiso desaprovechar su paso por el programa de Telecinco para dejar claro que, para ella, su hijo «es lo más grande». Es más, ha dado detalles de cómo suele ayudarla en este proceso: «Cuando me vienen las voces lo llamo a él y le digo: ‘estoy con voces’. Él me dice: ‘tú imagínate que las voces soy yo’. Me imagino eso y automáticamente me desaparece todo», expresó.