‘Equipo de investigación’, obligado a pedir perdón por un error en el reportaje de Carlos Ríos

Equipo de investigación dedicó el pasado viernes una entrega de su programa al controvertido Carlos Ríos, el creador del movimiento realfooding. Horas después de su emisión, el espacio de laSexta ha tenido que salir a pedir disculpas por un error cometido durante su emisión.

El programa habló con varios expertos, entre ellos Pablo Ojeda, una cara conocida para los espectadores de laSexta ya que colabora habitualmente con Más vale tarde como experto en asuntos de nutrición.

En su intervención destacó que es fantástico «comer menos procesados, más carne, más verdura, más pescados…», aunque matizó que «el problema no está en la comida, está en la cabeza y en cómo se transmite el mensaje».

Ante las cámaras de Equipo de investigación advirtió que «cuando se lanzan mensajes muy radicales, las personas no saben interpretarlos y lo llevan al extremo». Parecía una de las varias intervenciones que aparecieron en el programa, pero la polémica llegó más tarde.

El experto se dio cuenta de un error en su intervención y quiso dejarlo claro en redes sociales: «Estimados amigos de Equipo de investigación, me habéis rotulado en la entrevista del pasado viernes como psicólogo y, la verdad, no sé de dónde salió eso. Me parece importante aclararlo, ya que mis clínicas son de psicología y el respeto que le tengo a los psicólogos es enorme. Un saludo».

Estimados amigos de @EqInvestigacion me habéis rotulado en la entrevista del pasado Viernes como psicólogo, y la verdad, no se de dónde salió eso.

Me parece importante aclararlo ya que mis clínicas son de psicología y el respeto que le tengo a [email protected] [email protected] es enorme.

Un saludo — Pablo Ojeda (@pabloojedaj) January 15, 2023

Los espectadores pudieron ver en el rótulo que acompañaba su nombre que se le mencionaba como «nutricionista y psicólogo especialista en trastornos alimentarios», un error por el que desde el espacio de laSexta no dudaron en pedir disculpas.

«Hola, Pablo. Te pedimos disculpas por el error. Para las próximas repeticiones que hagamos de #EquipoCarlosRíos estará corregido. Un saludo enorme, como siempre», escribían desde su cuenta oficial. El propio afecta lo agradecía con un mensaje para que lo pudieran ver todos sus seguidores.

Sorprende que el entrevistado no hablase con el equipo del programa de forma privada y decidiese hacer esta petición de forma pública en Twitter. Hay que tener en cuenta que ha trabajado con otros programas de laSexta y desde Equipo de investigación alguien se habría puesto en contacto con él para cerrar esa entrevista. Pese a todo, el error ya está solucionado para futuras emisiones, tal y como han prometido.