‘Equipo de investigación’ entrevista hoy al protagonista del vídeo más viral de la red: «Prefiero no verlo»

Equipo de investigación regresa esta noche a laSexta, siendo uno de los pocos programas del prime time que consiguen buenos datos de audiencia en la segunda cadena de Atresmedia. Tras centrarse hace una semana en el boom de los pistachos, entrevistando incluso a un ex concursante de La isla de las tentaciones, hoy tendrá como protagonista a Simón Pérez, economista que arruinó su vida por el estado en el que acudió para grabar un vídeo que pronto recibió millones de visitas en la red.

Hay que viajar atrás en el tiempo, en concreto hasta el año 2017, para recordar el estreno de ese vídeo, que se publicó en YouTube. Se trataba de un vídeo de dos expertos en el mundo inmobiliario en el que hablaban de hipotecas y daban consejos para invertir en vivienda. Lo que debía ser incluso un vídeo aburrido y que apenas pudiera interesar a los más entendidos del tema, se convirtió en la sensación del momento gracias a sus protagonistas.

Silvia Charro y Simón Pérez, los dos expertos, fueron linchados en las redes sociales por la forma de comunicarse que tenían ante la cámara. De la noche a la mañana ambos se quedaron sin trabajo y tuvieron que comenzar de cero en sus vidas profesionales, comenzado un camino lleno de errores.

Siempre bromearon con haber estado tomando copas antes de ir a grabarlo o que todo fue un acuerdo entre los dos para llamar la atención todo lo posible y hacerse virales, algo que desde luego consiguieron. Lo que nadie recuerda es que los consejos que dieron eran acertados, ya que aconsejaron a los espectadores que en todo momento eligiesen hipotecas fijas y no variables. Si alguien les hizo caso, se libró de la enorme subida del euríbor que hizo que ese tipo de hipotecas se disparasen entre 2022 y 2024, llevando a muchas familias a estar en grandes problemas.

Desde ese momento se convirtieron en figuras mediáticas, saltando de programa en programa para hablar de su caso, pero cuando la fama se acabó, tuvieron que recurrir a la red para intentar ganar dinero gracias a los directos en plataformas como Twitch y YouTube. Allí comenzaron un camino de autodestrucción en el que accedían a hacer todas las locuras que les proponían a cambio de dinero: desde romper cosas contra su cuerpo hasta hacerse tatuajes.

Meses después de su salto a la fama llegaron a protagonizar un vídeo porno, pero no fue la única decisión alocada que tomaron. Llegaron a pedir dinero a sus seguidores para crear una empresa en Macedonia dedicada al cultivo de marihuana, un extraño negocio que decían que era para fines medicinales, aunque aquella inversión terminó de la peor manera y hasta el momento no ha salido adelante, dejando sin dinero a los que confiaron en ellos.

El socio macedonio de la pareja hablará por primera vez en televisión para Equipo de investigación, donde aclarará lo que ha pasado. Simón Pérez también hablará ante las cámaras, aunque en el momento de ver el vídeo que les hizo virales, se levantará y abandonará el lugar al no poder aguantarlo. «No puedo verlo, me da mucha pena», se le escucha decir en el adelanto del programa que se emite esta noche.

Equipo de investigación vuelve esta noche con el reportaje titulado La caída del gurú de las hipotecas, que se podrá ver en el segundo canal de Atresmedia a partir de las 22:30 horas.