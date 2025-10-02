‘Equipo de investigación’: un rostro conocido de Telecinco, testimonio clave de su último reportaje

Equipo de investigación dedicó el pasado viernes, 26 de septiembre, su programa al fenómeno del chocolate de Dubái, un dulce que mezcla el chocolate que todos conocemos con el pistacho, una mezcla que hasta hace poco no era nada popular, pero que en los últimos meses se ha convertido en el postre de moda. Uno de los principales culpables de su llegada a España y de que las redes sociales estén llenas de vídeos de influencers disfrutando de él es un ex participante de La isla de las tentaciones. Tras su paso por el programa de parejas se ha convertido en un empresario de la hostelería, con varios locales en el centro de Madrid.

El programa de laSexta viajó hasta Filipinas para hablar con el chef que reivindica ser el creador de la receta de este chocolate mezclado con pistachos, aunque existe una pelea legal con otra empresa que también presume de ello. Pero no es el único asunto que los reporteros del programa han investigado, ya que en España cada vez son más la granjas y explotaciones que deciden apostarlo todo a cultivar pistachos. El precio de este fruto seco se ha disparado hasta los 150 euros el kilo en el último año, pareciendo no tocar techo en vista de la fiebre que sigue viviendo el planeta por él.

Tanto es el boom que la mayor plantación de pistacho de Europa está previsto que se ubique en nuestro país, aunque hay un pueblo en contra. Otros de los grandes beneficiados son los empresarios que han comenzado a vender este chocolate antes que nadie, siendo Christian Jerez el que ha creado la marca que más fama ha conseguido en los últimos tiempos.

Se trata de una cara conocida por los espectadores de Telecinco, ya que participó en La isla de las tentaciones, programa al que acudió con Melodie Peñalver como pareja. En esa segunda edición, emitida entre septiembre y octubre de 2020, la pareja rompió después de haberse sido infieles ante las cámaras. Christian se marchó de allí sin novia, mientras que ella decidió intentar algo fuera del programa con Beltrán, el tentador con el que había tenido algo, rompiendo dos años más tarde.

Tras esto, Christian comenzó a ser un habitual de programas como Hombres y Mujeres y Viceversa, además de galas y otros realities, aunque pronto decidió dejar de lado la televisión y centrarse en su carrera como empresario. En Madrid cuenta con tres locales en la conocida calle Ponzano, la más de moda del momento. Allí tiene un local de copas, una restaurante y su principal tienda de chocolate de Dubái.

Ante las cámaras de Equipo de investigación contaba que fue en un viaje a la ciudad árabe donde descubrió este postre, quedando enamorado de su sabor. «Cuando conseguí la receta, fui rápido y de los primeros en traerlo a España», asegura, por eso su marca comenzó su andadura en el año 2023, antes de la explosión de los últimos meses, cuando hasta los grandes supermercados han sacado sus propias versiones de marca blanca.

Christian tiene sus puntos de venta física, estando incluso este verano en Ibiza, pero su fuerte es la venta online. Al ser preguntado por el alto precio del pistacho, explicaba que debía buscar abaratar costes para el negocio: «Ahora mismo, el pistacho está por las nubes. Prefiero producto nacional, pero los precios son desorbitados y no sería rentable».