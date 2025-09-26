‘Equipo de investigación’, hoy: se adentra en un producto que ya cuesta 150€ el kilo

Tras adentrarse en el mundo de las ferias que cada año llegar a cientos de ciudades y pequeñas localidades en sus fiestas y el problema de las viviendas alquiladas, Equipo de investigación vuelve a la carga esta semana con un nuevo reportaje. Gloria Serra y los suyos cambian por completo de tema para hoy, viernes 26 de septiembre de 2025. Como es habitual, el programa de laSexta intentará descubrir qué está pasando con el alimento de moda de los últimos meses, que llega a ser una de las inversiones más interesantes debido a que su rentabilidad está entre un 12 % y un 15 %.

El programa se sumerge en el fenómeno global del pistacho, un fruto seco que, gracias a la viralidad de productos como el chocolate de pistacho, conocido popularmente como ‘chocolate de Dubai, se ha convertido en un codiciado objeto de lujo. El pistacho alcanza precios récord, llegando a costar hasta 150 euros por kilo en el mercado internacional. Esta fiebre ha transformado el sector agrícola, con España esperando una cosecha histórica, siendo miles de hectáreas de viñedos y olivares reemplazadas por plantaciones de pistacheros.

La alta rentabilidad de este fruto, que promete entre un 12 % y un 17 % anual, está llamando la atención de grandes fortunas, ejecutivos e incluso futbolistas. Sin embargo, este auge también despierta serias sospechas: ¿es el pistacho el negocio del futuro o una burbuja agrícola a punto de estallar?

Equipo de Investigación revela el lado oscuro de esta fiebre, incluyendo fraudes al consumidor y especulación en el campo. Las cámaras del programa mostrarán como en un pueblo, la mayor plantación de pistachos de Europa ha generado una fuerte oposición, con la comunidad local en pie de guerra contra el proyecto.

Los periodistas descubrirán las cualidades de este fruto, que es un cultivo resistente a la sequía y al frío, tanto que ya es apodado como el nuevo ‘oro verde’. Pero, ¿qué hay detrás de esta tendencia? ¿Es sostenible este boom o estamos ante un espejismo económico?

La fiebre por los pistachos es un reportaje de Equipo de Investigación que se puede ver este viernes a las 22:30 h en laSexta. El programa de Gloria Serra tendrá que buscar la audiencia entre las numerosas ofertas de la noche, ya que Antena 3 (su cadena hermana mayor) emite un nuevo programa de La Voz, que sigue con sus Audiciones a ciegas; mientras que Telecinco apuesta de nuevo por el mundo del corazón con una nueva entrega de De Viernes, el espacio presentado por Santi Acosta y Bea Archidona.