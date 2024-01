El equipo de ‘GH DÚO 2’ se despide de un ex concursante tras su muerte: «Hasta siempre»

Como ya comienza a ser habitual en la noche de los domingos, GH DÚO 2 regresó al prime time de Telecinco de la mano del debate del reality. Un encuentro muy esperado donde los concursantes fueron conocedores de una importante noticia respecto a la trayectoria del programa. Pero, eso no fue todo.

Ion Aramendi no pudo evitar comenzar la gala sin enviar un mensaje. Conrad Chase, el que fuera participante de la sexta edición de Gran Hermano en España, ha fallecido recientemente a los 58 años. Una triste noticia que ha conmocionado por completo a los amantes del reality y a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer al participante.

Ion: «Enviamos a todos sus amigos y familiares todo nuestro cariño. Hasta siempre, Conrad» #GHDúoDBT3 pic.twitter.com/Ht4gwlKx1J — Gran Hermano (@ghoficial) January 28, 2024

El presentador de GH DÚO 2 no dudó en recordarle a la audiencia que Conrad Chase comenzó a hacerse conocido en la pequeña pantalla tras su paso por el reality en el 2004. Una aventura televisiva donde se convirtió en uno de los grandes favoritos del público desde el principio. Por ello, la noticia de su fallecimiento no ha dejado indiferente a nadie.

«Antes de comenzar, me gustaría que nos pusiéramos serios para recordar a Conrad Chase», comenzó diciendo Aramendi justo al comienzo del debate. «Enviar nuestro cariño y nuestro lamento a toda su familia y amigos», señaló. Seguidamente, Aramendi no dudó en dirigirse hasta el cielo y enviar un beso.»Hasta siempre, Conrad. Un beso», dijo. Un momento muy emotivo donde todo el público presente en el plató no dudó en dar un fuerte aplauso.

El debate de @ghoficial ha arrancado con un homenaje a Conrad Chase, concursante de ‘Gran Hermano 6′, fallecido a los 58 años 👇🏻 ⭐⭐ #GHDúoDBT3

🔵https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/AYwRRjbkK5 — Telecinco (@telecincoes) January 28, 2024

¿Qué fue de Conrad Chase tras su paso por el reality?

Como los fieles amantes de programa recordarán, Conrad Chase llegó hasta la gran final de su edición. Su talento y carisma provocó que durante los años posteriores a su ingreso en la casa de Guadalix de la Sierra se convirtiese en un rostro conocido dentro del grupo de comunicación. De hecho, llegó a ser colaborador de programas de la casa como Crónicas marcianas o El programa de Ana Rosa.

Su éxito fue tal que incluso se animó a probar suerte en el mundo de la música. Un pequeño paso por la industria donde lanzó un sencillo junto a Juanjo, el que fuera ganador de su edición. Sin embargo, la suerte no les acompañó. Tras ello, el participante apostó por alejarse del foco mediático y poco se supo de él desde entonces.

La noticia del fallecimiento de Conrad Chase ha conmocionado por completo a los espectadores de GH DÚO 2, también en redes sociales. Desde que se hizo pública la noticia, redes como X (anteriormente conocida como Twitter) se han inundado de mensajes de pésame hacia la familia y los seres queridos del ex concursante. Un medio donde demuestran que, a pesar del paso del tiempo, siempre será recordado.