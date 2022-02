La nueva serie de Telecinco titulada ‘Entrevías’ fue estrenada el 1 de febrero y está producida por Alea Media para Mediaset. Ha llegado pisando fuerte con sus primeros ocho capítulos que conforman la serie creada por Aitor Gabilondo, su cuarto proyecto con dicho grupo de comunicación y la tercera ficción en la que trabaja junto al actor José Coronado tras ‘El Príncipe’ y ‘Vivir sin permiso’.

La serie española que ha sido creada por Gabilondo y David Bermejo mezcla el drama con la realidad, mostrando así un barrio problemático en donde se percibe bien los cambios sociales, la falta de valores y las culturas que lo habitan. Tirso Abantos, interpretado por Coronado, es un exmilitar con valores ya retirado en una vida tranquila hasta que la llegada de su nieta Irene, interpretada por Nona Sobo, una joven vietnamita muy rebelde, le hace tener que adaptarse a ella para poder estar a su cargo. Sin embargo, los enfrentamientos entre ellos no tardan en llegar, ya que sus personalidades son muy distintas y sus edades se corresponden con épocas distintas.

No era bastante con esto que, además la joven se fuga con su novio y las compañías con las que se rodea no le agradan a su abuelo. Tirso será el encargado de enfrentarse a los pandilleros que han conseguido creerse los dueños del barrio, pero para ello no estará solo, sino que un policía bastante corrupto llamado Ezequiel, interpretado por Luis Zahera, será su aliado, pero lo que intenta es buscar su propio beneficio.

Además de los actores ya mencionados, el reparto de ‘Entrevías’ lo acaban Felipe Londoño, Laura Ramos, Manuel Tallafé, Itziar Atienza, Manolo Caro, María de Nati, María Molins, Raúl Sanz, Adil Koukouh y Mariona Terés. La serie ya está teniendo éxito en la cadena española y por ello ya se ha confirmado la renovación por una temporada más, por lo que a los primeros capítulos habrá que sumarles otros ocho.