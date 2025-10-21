Entradas para los conciertos de Aitana: precios, a qué hora salen y cómo comprarlas

Ha llegado el gran día para los fans de Aitana. Tal y como la cantante comunicó hace unos días, por fin, saldrán a la venta las entradas para poder acudir a su Cuarto Azul World Tour. Un reencuentro con sus fans que promete no decepcionar a nadie. Y es que, en esta ocasión, la catalana viene pisando fuerte a los escenarios. Pues, no solo recorrerá la geografía nacional, también dará el salto a Estados Unidos y a Reino Unido. Un paso muy grande e importante en su carrera profesional que está afrontando con mucha emoción, y no es para menos.

Hace una semana, a través de sus redes sociales, Aitana publicó un primer cartel con las fechas confirmadas. Una publicación que desató la euforia entre sus fans. «Nos vemos pronto. Una nueva gira. Una nueva era. Gracias por estar desde el principio», escribió. De esta manera, confirmó 16 fechas en nuestro país y reveló cuándo sería la venta de entradas. Ahora, a 21 de octubre, ha añadido más fechas y ya ha dado luz verde para conseguirlas. Eso sí, aconsejamos estar atentos porque hay mucha demanda, independientemente de la ciudad.

¿Cómo comprar las entradas para ir a los conciertos de Aitana?

Tal y como la propia artista ha comunicado en sus redes sociales, la preventa tendrá lugar para clientes del banco Santander. Pues, se realizará a través de Santander SMusic. Asimismo, ya se han estipulado fechas y los horarios de preventa. Todo ello para realizarse la venta general este próximo jueves. ¡Toma nota!

20 de octubre a las 10:00 hrs (hora menos en Canarias) : Preventa exclusiva para clientes con la tarjeta Aitana.

: Preventa exclusiva para clientes con la tarjeta Aitana. 20 de octubre a las 12:00 hrs: Preventa exclusiva para todos los clientes del banco Santander.

Preventa exclusiva para todos los clientes del banco Santander. 22 de octubre a las 9:49 hrs: Finaliza la preventa en SMUSIC.

Finaliza la preventa en SMUSIC. 23 de octubre a las 12:00 hrs: Venta general.

Para adquirir las entradas en la preventa será necesario ser cliente del banco Santander. Por otro lado, para acceder a la venta general recomendamos acceder desde la página web oficial de Aitana, pues redirige automáticamente al lugar de compra oficial.

Precios de las entradas de Aitana

Como es bien sabido por todos, cuando un artista comienza a tener éxito a nivel global y a proponer una puesta en escena más elaborada, el coste de las entradas aumenta. Además, si el cantante en cuestión realiza su espectáculo en un estadio, el coste también será mayor. Pues, hay que tener en cuenta que toda producción tiene su coste para el artista.

En el caso de Aitana no iba a ser menos. Por ello, el precio de las entradas de Cuarto Azul World Tour han aumentado con respecto al de su gira anterior. Y es que, la entrada más barata cuesta 50 euros, la cual sería la más alejada del escenario. Todo ello teniendo en cuenta que la más cara, la cual ofrece más comodidades, presenta un coste de 140 euros.

Early entry front stage: 140 euros

Front Stage: 110 euros

Early Entry Pista General: 75 euros

Pista general: 59 euros

Ticket Premium: 120 euros

Grada 1: 85 euros

Categoría Grada 2: 70 euros

Categoría Grada 3: 64 euros

Categoría Grada 4: 50 euros

Persona Movilidad Reducida en Grada: 50 euros

El acompañante de la persona con movilidad reducida pagará también su entrada, la cual le costará 50 euros. Cabe señalar que los precios varían dependiendo del recinto o si es un festival.