Emmy Russ ha sido la última concursante expulsada de ‘Secret Story’. La alemana abandonaba la «casa de los secretos» confesando que el secreto que ha mantenido todo este tiempo es que «viví en un centro de menores porque mi madre me abandonó». Una terrible confesión con la que Russ ha declarado que es un trauma que le afecta en su vida a día de hoy.

«Mi madre me dejó sola. Por lo difícil que nos llevábamos. Luego me enteré que lo que quería era darme una lección. La policía me ingresó en este centro de menores y entendí que esa iba a ser mi casa por un buen tiempo», explicaba. «Fue hace muy poco, ahora tengo 22. Me afecta muchísimo en mi vida, el haber estado abandonada una vez», ha contado a Jordi González.

Emmy: «Tengo que decir que a lo mejor ha sucedido hace mucho tiempo pero tengo 22 y no ha pasado tanto tiempo» #SecretNoche6 pic.twitter.com/oT6PEBoNz5 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 17, 2021

Sin poder controlar las lágrimas, la concursante ha roto ha llorar. «Me afecta con el tema de los chicos, cuando conozco a uno siento estabilidad y no lo quiero dejar marchar. Me da miedo perder a las personas, lo que hizo mi madre me ha dejado una cicatriz para siempre. Lo he perdonado pero en el corazón sigue», ha confesado Emmy.

Emmy Russ se ha mostrado muy afectada, por lo que Jordi González no ha dudado en mostrarle todo su apoyo. «Me dijo que no quería más discusiones conmigo y que es la lección que me merecía. Eso me lo dice hasta el día de hoy, que es lo que me he ganado por discutir y por ser yo», ha añadido.

Un secreto que ya conocen sus excompañero en la casa, ya que ella se saltó las normas y se lo confesó a Luis Rollán. Un terrible acontecimiento que ha provocado que Adara e Isabel Rábago, tras conocerlo, se hayan quedado muy afectadas hasta el punto que no han podido reprimir las lágrimas.