Emma García para los pies a un colaborador de ‘Fiesta’ por su comentario contra Shakira

El Jefe, el nuevo tema de Shakira en colaboración con Fuerza Regida, se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento. Los claros guiños que la colombiana ha plasmado en los versos del sencillo, en referencia a Gerard Piqué y a su ex suegro, no han dejado indiferente a nadie. Por ello, en Fiesta, programa presentado por Emma García, no han dudado en hablar de ello.

Saúl Ortiz, uno de los colaboradores del programa, ha dejado clara su postura respecto a los numerosos ataques de la colombiana hacia el futbolista español. Sin miramientos, el periodista ha arremetido contra la cantante y su forma de exponer su relación con Piqué. Unas palabras que no le han gustado nada a la presentadora de Telecinco.

«Vete a un psiquiatra o a un psicólogo. Te van a ayudar más que hacernos partícipes a todos de lo que te pasa por la cabeza. Es desagradable. Se podría considerar incluso acoso», espetaba Saúl Ortiz. Unas declaraciones donde el colaborador también señaló que Gerard Piqué estaba siendo, incluso, demasiado «generoso» con la actitud que estaba teniendo al ser víctima de los ataques públicos de su ex pareja.

Esta situación, como era previsible, ha provocado todo tipo de comentarios entre el resto de los colaboradores. Debido a ello, Emma García ha tenido que intervenir en el tema. «Yo no mandaría al psicólogo o al psiquiatra a nadie. Que cada uno digiera estos temas cómo quiera y cómo pueda», afirmó. Fue entonces cuando Ortiz hizo mención a los duros comentarios recibidos por los fans de la colombiana.

«Cállate imbécil» u «ojalá, te vea por la calle para partirte la jeta», son algunos de los comentarios que recibe en redes sociales. Ante ello, el colaborador ha responsabilizado directamente a Shakira por permitir «el acoso y la persecución» que realizan cada día sus seguidores.

«Debería de pedir cautela y calma a sus seguidores cuando insultan y amenazan a los que estamos aquí sentados», dijo. A pesar de estar de acuerdo con esta petición, Emma García no dudó en exponer su opinión. «Eso no se puede permitir, pero no responsabilicemos a Shakira de cosas que hacen personas que le quieren», sentenció.