Emma García es una de las presentadoras que intenta siempre mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación, tanto que es complicado verla en actos públicos junto a su marido y al resto de su familia. La presentadora de Fiesta ha aprovechado una de las informaciones que han tratado en el programa, para lanzar un comunicado a todos los espectadores, aunque ha dejado a todos con misterio por sus palabras, tanto que hasta sus colaboradores han querido saber más sobre lo que ha comentado.

La edición del sábado comenzaba analizando unas imágenes en las que se podía ver a Victoria Federica, nieta del rey emérito, discutiendo con dos personas en un restaurante cuando parecía que querían fotografiarla en compañía de un chico. Aunque la información estaba centrada en si la influencer (y concursante de El Desafío, de Antena 3) pudiera estar comenzado una relación amorosa, la vasca ha interrumpido el momento para tomar la palabra.

«Circula por ahí una fake new, o sea, una mentira sobre mi familia que quiero desmentir», ha comenzado diciendo con gesto serio, una frase que nadie esperaba. «Quiero desmentirlo desde este momento y decir que, efectivamente, no es cierto», ha dicho muy seguro y enfadada.

Lo cierto es que pocas veces comparte temas que tengan que ver con su intimidad. Aunque alguna vez ha utilizado las cámaras de su programa para reconocer la labor de su marido, mandar un cariñoso saludo a su suegro, o incluso para anunciar hace tan solo unas semanas que su hija Uxue, de 18 años, había tenido un pequeño accidente con el coche.

Pese a dar este mensaje, el resto de gente que estaba en el plató no sabía de qué estaba hablando, por eso han querido saber más. «Nos has dejado a todos descolocados», le decía Mónika Vergara, periodista del corazón que es una habitual cada fin de semana de su sofá.

Sin querer más detalles, Emma ha querido zanjar el asunto: «Las cosas hay que decirlas y hay que zanjarlas. Y no hay que dar más detalles». No ha dado más detalles y lo cierto es que no sabe bien de qué estaría hablando, pero sus compañeros de programa han querido respetar su decisión.

Ha sido una intervención sorprendente, ya que pocas veces habla de su vida personal fuera de los platós. Por ejemplo, en el mes de noviembre quiso mandar ánimos a José Mari, un familiar que se encontraba ingreso en el hospital. «Aprovecho para enviarle un mensaje al abuelo de mi hija, que es mi suegro y está en el hospital. José Mari, un muxu (un beso) muy fuerte», dijo.

También, hace apenas unas semanas, quiso explicar un incidente que vivió su hija, y que la tuvo pendiente de lo que pasaba fuera del plató. «El viernes, mi hija tuvo un pequeño accidente con el coche y el sábado estaba con un susto en el cuerpo que no sé si me notó o no (…) Está todo bien, está fenomenal, pero se pasa fatal, te descoloca», dijo a los espectadores.