Emma García, tras el nuevo dato del ingreso hospitalario de la hija de Anabel Pantoja: «Es muy fuerte»

Fiesta, el programa de las tardes del fin de semana en Telecinco, sigue muy pendiente del caso de la hija de Anabel Pantoja, después del ingreso de su hija Alma. Ante las incógnitas que siguen quedando pendientes en este caso, una nueva información ha llegado hasta el plató del programa, algo que ha dejado a Emma García impactada al enterarse de lo sucedido. Se trata de algo especialmente grave, ya que involucrada está la menor, por lo que cualquier información sobre ella es especialmente sensible y hay que guardar su intimidad.

Antes de entrar en detalles de lo sucedido, la presentadora vasca ha dejado claro lo que ha sentido nada más descubrir esta información: «Es que esto es muy fuerte, lo que ocurre en el interior de ese Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde estuvo la bebé con sus padres durante muchísimos días de incertidumbre». Así ha dado paso a Marisa Martín Blázquez, veterana periodista del corazón, que ha dado una exclusiva a todos los espectadores del espacio de Mediaset. Lo que ha contado es que durante el ingreso de la pequeña Alma, alguien intentó hacer una foto a la niña, algo completamente ilegal sin el consentimiento de sus padres.

«Durante la estancia de Anabel y David en el hospital por el ingreso de su hija Alma ocurrió algo muy desagradable para la pareja. Cuando un amigo de Anabel entraba en la sala en la que ellos estaban, se percata de que una persona del centro hospitalario estaba tomando fotografías de los amigos famosos de Anabel que habían ido a visitar a la influencer», ha comenzado explicando la periodista.

«Inmediatamente, lo que hizo fue captar una fotografía de esta persona para que su testimonio no quedara simplemente en su palabra, sino que hubiera una prueba gráfica de ello. Pero la historia no queda ahí. Anabel llegó a enterarse de que alguien de ese centro, no sabemos si la misma persona, intentó también captar imágenes de su hija», algo que es especialmente grave al tratarse de una menor. Todo este asunto se ha explicado con una recreación con trabajadores del equipo del programa presentado por Emma García.

Amor Romeira, amiga íntima de Anabel y colaboradora del programa, se encontraba en el plató, por lo que ha podido confirmar que esta información es cierta. «El centro se portó estupendamente bien con ellos y con la niña, pero sí que es verdad que hubo una persona que trabaja dentro del centro que se dedicó a grabar a los amigos y sacar las imágenes a los medios que estaban en la puerta del hospital», ha contado.

Mientras, David se marcha de Canarias

Arabella Otero, reportera del programa de Emma García, ha podido captar en exclusiva las imágenes del novio de Anabel volando hacia Sevilla, por lo que todo apunta a que esta semana se incorpora al trabajo. Tal y como ha contado la periodista, hasta que nació la pequeña, el andaluz trabajaba de lunes a jueves en Córdoba, regresando a Canarias el viernes para estar junto a su pareja.

Es de esperar que retome, después de su baja paternal, su actividad como masajista. Allí podrá estar junto a Mariló, su jefa y amiga, que asegura es la que se esté encargando de preparar la defensa de la pareja tras saberse que están siendo investigados por presuntos maltrato infantil.