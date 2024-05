Emma García estalla en ‘Fiesta’ tras el plantón de la portavoz de Rodolfo Sancho: «¡Ya me he cabreado!»

Emma García ha tenido un fin de semana complicado después del encontronazo de uno de sus reporteros con Rodolfo Sancho en Tailandia. Este momento ha llegado solo unas horas antes de que la abogada y portavoz de la familia Sancho no entrase en directo en Fiesta, programa con el que colabora desde hace semanas.

«Hemos vivido una situación bastante tensa, nos hemos encontrado con Rodolfo Sancho. Ahora tengo una mezcla de cabreo, disgusto y decepción. El cabreo y el disgusto me dan igual, la decepción me cuesta un poquito más», así comenzaba José Manuel Leiras su intervención.

Todo se debía a que Carmen Balfagón había decidido en el último momento cambiar su cita con el programa de Telecinco después de que la tuviese pactada hace semanas. «Hoy habíamos quedado para analizar el juicio con ella. Ha decidido que no va a estar a las 17:00 horas, las 22:00 horas en Ko Samui», ha explicado el periodista del programa antes de contar que finalmente no había podido estar con ella.

Debido a que el viaje desde España ha sido una inversión de tiempo y dinero importante para la productora, el equipo desplazado ha aprovechado el tiempo al máximo con otros temas. «Nosotros, además del juicio de Sancho, hemos grabado varios reportajes, hemos aprovechado el tiempo aquí. Esta mañana, que yo iba en bañador y camiseta sin mangas, nos hemos acercado a grabar a un centro de masajes que había en la playa», decía.

Lo que parecía un reportaje fácil se ha convertido en un momento de tensión debido a que se ha encontrado con Carmen Balfagón y Rodolfo Sancho, algo que no estaba para nada planeado. «Miro y veo a Rodolfo por un lado, que me da la espalda, y por otro a Carmen, que viene hacia mí pidiéndome explicaciones y diciéndome que no grabe», así ha contado el momento.

En ese momento ha dejado claro que no estaba buscando una reacción de Rodolfo debido a que todo el mundo sabe que solo habla para la plataforma HBO, con la que está grabando parte del documental sobre el caso de su hijo, «bajo una cantidad ingente de dinero», tal y como añadía. El enfado del periodista era más que evidente, ya que todo había sido una mala casualidad.

Pese a todo, la cita con las cámaras de Fiesta seguía en pie para entrar en la tarde del sábado, algo que finalmente no ha podido ser. La cita debía ser las 17:00 h., las 22:00 h. en Tailandia, para hablar sobre el juicio, pero la letrada ha cambiado en el último momento de hora, para retrasarla a las 18:00 h. de España.

Leiras ha recordado a Emma García que esta cita estaba pactada desde hace mucho tiempo, incluso antes de comenzar a preparar el viaje, por lo que ha sido una decepción. A eso hay que sumarle que Balfagón es colaboradora de Fiesta desde hace semanas, por lo que sabe perfectamente los horarios de las secciones, algo que ha molestado especialmente. «Personalmente, me parece feo y decepcionante», así ha terminado su conexión desde Tailandia.

Emma García se enfada tras lo sucedido

Aunque ha intentando mantener la cordialidad y disculpar a Carmen, con la que intentaría hablar más tarde, la presentadora vasca ha querido hablar con los espectadores. En primer lugar se ha mostrado comprensiva con Rodolfo por «dar en exclusiva sus declaraciones a una plataforma. Por la parte que nos toca, eso lo apoyamos, pero igual que nosotros respetamos él también debería».

«Hace un flaco favor y es que, además, nos conoce. ¡Y ahora me he cabreado! Hombre, es verdad. Nosotros somos respetuosos y sabemos hasta dónde hay que llegar», ha sentenciado.

El enfado de Rodolfo Sancho con la prensa

El actor ha guardado silencio absoluto con todos los medios, contestando solo a la salida del juicio a los periodistas que se agolpaban y solo con unas pequeñas declaraciones. Ha sido solo en el documental El caso Sancho, de la plataforma HBO, donde ha dado la única entrevista en profundidad tras la muerte de Arrieta.

🟠 Carmen Balfagón, portavoz de la familia de Daniel Sancho: “Si no se hacía este documental, no había dinero para atender el juicio".#YAS9Abr Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/XPFl8NqhDd — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) April 9, 2024

Tal y como confirmó la propia Carmen Balfagón, esta vez en el programa Y ahora Sonsoles, esa entrevista se concedió para poder pagar las costas del juicio. «Tailandia es un pozo sin fondo… Hay que pagar la comida de Daniel, traductores, legalizaciones, viajes, alojamientos, asistentes del abogado… Esto lo ha hecho por financiación», explicó el pasado mes de abril.