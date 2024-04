Rodolfo Sancho, sobre el vínculo entre Daniel y Edwin: «Mucha gente tiene una relación tóxica o equivocada»

El documental de HBO Max sobre Daniel Sancho y la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta ha comenzado con una entrevista exclusiva a Rodolfo Sancho, padre del principal acusado. El actor ha tenido que explicar lo que sabía del vínculo entre su hijo y el fallecido, además de dar su opinión sobre esa unión de la que sigue habiendo muchas dudas sobre lo que tenía en común.

El protagonista de series como El Ministerio del Tiempo y Mar de plástico ha contado que no sabía nada de esta amistad que su hijo tenía con Arrieta y que se enteró de todo cuando Daniel le contó lo sucedido una vez fue detenido. Hasta entonces pensaba que el viaje a Tailandia lo hacía para practicar muay thai y grabar vídeos para su canal de YouTube sobre la cocina local.

Desde el primer momento se ha hablar de una relación de intereses en la que el dinero era el objetivo del chef, algo que a su padre no le cuadra en ningún momento. «Yo sé que no le hacía falta dinero realmente. Lo que pasa que siempre un poco más de dinero pues viene bien si quieres hacer ciertas cosas como salir a cenar a sitios que te gustan», ha dejado claro.

Así califica Rodolfo Sancho la relación de Edwin y su hijo

Todavía no sabe cómo explicar este vínculo que tenían entre los dos: «Obviamente eso es un error, una trampa, no sabría decir». La entrevistadora de El caso Sancho no ha dudado en preguntarle por qué cree que no le contó nada, a lo que solo puede responder que «mucha gente tiene una que es tóxica, equivocada. Lo que pasa que esto ha detonado en algo tremendo pero es que todo es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje».

«A ciertas edades crees que puedes solucionar tus problemas», así justifica que decidiese ocultar que quería dejar de verse con el colombiano. Preguntado por si su hijo es una persona influenciable, Rodolfo asegura que – a sus 29 años- está «en una edad influenciable».

¿Qué relación tenían Edwin y Daniel?

El detenido en Tailandia dijo horas después de su detención que el colombiano le había «obligado a hacer cosas» que nunca hubiera querido, una frase que llenó cientos de titulares. Su última versión, y con la que la defensa del español espera conseguir la menor pena posible, es que Arrieta quiso mantener relaciones sexuales, algo a lo que Sancho se negó y en ese momento comenzó una pelea que terminó con la muerte accidental tras golpearse la cabeza contra un mueble del baño.

El hijo de Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho tenía una carrera como cocinero en España, algo que muchos apuntan a que el colombiano habría aprovechado para ofrecerle dinero para inventir en abrir restaurantes. Este vínculo sería el que les había unido durante meses, aunque todo esto a espaldas de muchos de sus conocidos, a lo que ocultó lo que estaba pasando.