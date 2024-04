Emma García paraliza ‘Fiesta’ por un controvertido asunto: «Esto no es debate»

La salud de Julián Muñoz sigue siendo uno de los temas más seguidos por la prensa del corazón, algo que también hace Fiesta cada fin de semana. Los últimos movimientos del ex de Isabel Pantoja han provocado un momento tenso entre Emma García y sus colaboradores del programa.

El programa ha tenido acceso a unas imágenes en exclusiva en las que el ex alcalde aparece paseando del brazo de Karina Pau, la mujer con la que recuperó el amor una vez rompió con la cantante. Desde 2009 y hasta 2016 aproximadamente tuvieron una relación, precisamente en los momentos más duros de Julián, cuando cumplió parte de su condena en prisión.

Su situación de salud es muy delicada, tanto que en 2021 se le concedió la libertad y un tercer grado ante el riesgo de muerte debido a «un cáncer galopante» que padece, como así lo describió él mismo. En las últimas semanas se le ha visto de nuevo en los medios, siempre junto a sus hijas, nietos y su ex mujer Mayte, con la que habría vuelto a tener relación en los que parecen sus últimos días.

Pillados por las cámaras, Julián ha dejado claro que siguen teniendo una muy bien relación: «Es una amistad de muchos años. Bueno, ya sabéis que fuimos pareja, pero la amistad perdura y va a perdurar siempre». Preguntado por el gran apoyo familiar que está teniendo en los últimos tiempos, responde con humor pese a la situación que tiene: «Así dan ganas de ponerse bueno».

Emma García frena a sus colaboradores

Esas imágenes no han dejado indiferentes a los colaboradores de la presentadora, que se han sorprendido de verle tan activo cuando se ha llegado a hablar de que incluso está preparando sus memorias antes de fallecer. «Madre mía con Julián Muñoz, que cada vez tiene más energía», ha dicho Iván Reboso, muy sorprendido.

Estas palabras no han gustado en plató, especialmente a Ana María Aldón, a la que ha tenido que justificar esta frase: «Las últimas informaciones de Julián Muñoz decían que estaba muy mal, pero ahora pasea, toma cervezas y aperitivos». Por si no fuera suficiente, ha sembrado la duda sobre su salud: «Me gustaría saber cuál es la realidad de su estado de salud».

Ante esta frase, Emma García le ha frenado para dejar claro que hay que respetar el delicado momento que está viviendo: «Tendrá días buenos en los que puede salir a pasear y otros en los que no. Iván, en una enfermedad, nunca se sabe. Hay que aprovechar los días buenos para pasear».

Ha sido Aurelio Manzano el que ha querido explicar el motivo de que mucha gente, como su compañero de plató, no termine de creerse que el estado del ex alcalde de Marbella sea tan malo como se está diciendo en los últimos tiempos. «Como llevamos diez años diciendo que se va a morir, la gente no se lo cree», ha dicho lamentando que se ponga en duda.

En ese momento la vasca ha querido parar todo tipo de rumores y conjeturas para seguir respetando al protagonista de la noticia. «¿Cómo no se lo va a creer? Mira, este tema no es un debate. A la vista está como se encuentra Julián Muñoz. Cuando esté con ánimo paseará y cuando no, no. No hay más que decir en esta historia», ha zanjado.