No es ningún secreto que Fiesta se ha convertido en uno de los programas de televisión más vistos cada fin de semana. Y siendo honestos, no es para menos. Cada sábado y cada domingo, tanto Emma García como el resto del equipo hacen un excepcional trabajo para ofrecer la última hora sobre diversas cuestiones. Un claro ejemplo lo encontramos en confirmar la triste noticia de la muerte del hermano de Paz Padilla. Recordemos que la humorista y la presentadora vasca tienen una gran amistad desde hace muchos años, por lo que ha sido un duro golpe para Emma confirmar una noticia así, en directo. Lejos de que todo quede ahí, en la entrega de Fiesta de este domingo, la conductora se quedó verdaderamente impactada al poder visualizar, en primera persona, una serie de imágenes de lo más inesperadas que tenían a un claro protagonista, y no era otro que Edmundo Arrocet.

Antes de que se emitiesen las fotografías y el vídeo que la redacción de Fiesta tenía en su poder, Emma García pudo ver todo ese contenido en primicia. Como no podía ser de otra manera, su reacción no ha dejado absolutamente indiferente a nadie ni muchísimo menos. En un primer momento, la conductora del programa de Telecinco que se emite los fines de semana no fue capaz de reconocer al que fue pareja de María Teresa Campos. A pesar de todo, no tardó en caer en la cuenta de que se trataba de Edmundo Arrocet: «Me hace gracia, es que… a ver, no esperaba verle a sí. Me sorprende, me impacta, pero, te voy a decir una cosa… me gusta», fueron sus primeras palabras, mostrándose completamente sincera con todos y cada uno de los espectadores de su programa, y añadió: «Me parece que está mucho mejor de lo que aparenta».

Lejos de que todo quede ahí, Emma García quiso ir mucho más allá: «Nunca le habíamos visto sin ropa… Bueno, o sí. Pero cuando yo le he visto sin ropa no le he visto tan bien, y han pasado ya unos cuantos años. Ha salido ganando». La presentadora vasca no tardó en aprovechar la ocasión para sincerarse aún más respecto a las imágenes que estaba viendo.

«Hay fotos con las que se sale ganando, y yo creo que él aquí sale ganando. Parece que tiene veinte años menos de los que tiene», añadió, visiblemente sorprendida con lo que acababa de ver en primicia antes de su emisión en Fiesta. Una valoración que, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie, ni tan siquiera a sus compañeros de programa.

El programa Fiesta, presentado por Emma García, hace públicas las impactantes imágenes de Edmundo Arrocet

A lo largo de la tarde, al ver esas fotografías, Emma García llegó a asegurar que el ex novio de María Teresa Campos «está mejor que con ropa». Poco después, llegó el instante en el que los espectadores pudieron ver esas imágenes a las que hacía mención la presentadora. Y no solamente eso, sino que también supieron más detalles del contexto en el que se llevaron a cabo.

Así pues, la audiencia del programa de Telecinco pudo ver el contenido de las imágenes en cuestión. Por lo tanto, vieron a Edmundo Arrocet sin camiseta, luciendo su torso desnudo por las calles de Ibiza. Debemos tener en cuenta que el humorista se encontraba en la isla balear disfrutando de unos días de descanso en familia.