‘Fiesta’ paraliza su emisión para informar sobre una muerte que afecta a una ex presentadora de Sálvame

Parecía un fin de semana tranquilo en Fiesta después de poder comentar temas como la boda de Ángel Cristo Jr con Ana Herminia Illas o la dura entrevista de Isa Pantoja en De viernes, pero el domingo ha cambiado por completo la escaleta prevista. La caída de Mario Vaquerizo de un escenario ya fue uno de los temas que hicieron cambiar su escaleta prevista, pero una noticia de última hora ha provocado que Emma García tuviera que parar el programa para dar una información trágica que ha conmocionado a los espectadores. La presentadora vasca ha recibido el avisa de su directora, que le ha pedido que cambie de tono antes de que uno de los redactores contase lo que había sucedido, aunque por su cara ya ha quedado claro que se trataba de algo grave.

Martín de la Torre, redactor del espacio, ha salido al plató para contar que Luis Padilla, el hermano de la conocida Paz Padilla, ha muerto a los 57 años, una información que ha sacudido a todos en ese momento. Por los datos que se conocen, el fallecimiento se ha producido durante la mañana del domingo 20 de octubre, aunque todavía se desconocen las causas del mismo, por ese motivo se le ha practicado una autopsia a las pocas horas. Eso podría hacer pensar que ha sido una muerte repentina e inesperada, aunque no ha y ninguna confirmación por parte de la familia. Luis era uno de los hermanos más conocidos de la ex presentadora de Sálvame, ya que regentaba un conocido chiringuito en Zahara de los Atunes, donde Paz y sus amigos no dudaban en acudir siempre que podían y que es uno de los más conocidos de la zona. También era uno de los más mediáticos, ya que ha participado en el pasado en programas como Mi casa es la tuya y era habitual verle en redes sociales junto a la humorista.

La gran familia de Paz Padilla

La gaditana siempre ha podido presumir de tener una gran familia y no ha dudado en mostrar algunas de sus reuniones multitudinarias. «Mi familia es lo más bonito. Yo tengo 7 hermanos y para mí es mi gran tesoro. ¡Los quiero tanto! Daría mi vida por cada uno de ellos. Lo único que les he dicho a todos ahora que mi madre no está es que siempre estemos unidos, que nos apoyemos el uno a otro y no dejar pasar ni un día sin decirnos te quiero», decía sobre ellos en una entrevista con Bertín Osborne.

Paz se encontraba este fin de semana en Cataluña ofreciendo varias conferencias sobre, precisamente, su forma de afrontar la muerte de seres queridos. Tras reunir a numerosos asistentes el sábado en Salou, estaba previsto que el domingo hiciese lo mismo en Tarragona, pero el evento ha sido cancelado nada más conocer la noticia.

Se trata de un nuevo mazazo para la actriz de La que se avecina, que ya perdió a su madre en el año 2020 y meses después a Antonio Vidal, su segundo marido, y el que siempre ha dicho que fue el amor de su vida. Tras muchos meses centrada en cuidarle, parecía que había conseguido superar las dos pérdidas.

Emma García es una gran amiga de Paz

La presentadora de Fiesta se ha mostrado muy afectada por lo sucedido y ha querido mandar un mensaje a su amiga, con la que ha compartido grandes momentos en los pasillos de Telecinco. «Paz, ya sabes que te quiero y que te mando un abrazo inmenso de cariño en estos duros momentos, compañera, te envío un abrazo enorme a ti y a toda tu familia. Descanse en paz», ha dicho muy emocionada ante las cámaras.