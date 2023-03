Emma García, contundente con Rosa López en ‘Fiesta’: “No me ha hecho ni puñetera gracia”

Rosa López visitó el programa Fiesta para presentar junto a Emma García su nuevo single titulado 1930, una canción dedicada donde reivindica la libertad y los derechos de las personas trans. Además, la cantante ha demostrado que se encuentra muy feliz tanto a nivel profesional como a nivel personal.

Durante la entrevista, la presentadora quiso profundizar más sobre la pérdida de voz que experimentó Rosa López hace años por culpa de la mala praxis de un médico: “No me termina de entrar en la cabeza como perdiste la voz por un pinchazo”, preguntó la presentadora. Rosa López explicaba que era una cosa muy normal entre cantantes: “Es algo que yo hace tiempo he querido dejar atrás, y lo que más me gusta es hacer mi música con el mensaje que sigo teniendo. Lo más bonito es que yo puedo seguir cantando”, continuó explicando.

La presentadora continuaba insistiendo en el tema pues es algo que le llamaba mucho la atención, sin embargo, a la artista no le sentó nada bien: “Es algo que quiero dejar atrás y que a mi no me suma, pero igual a ti te suma para el programa”, expresó. En ese instante, Emma García paraba la entrevista para comentarle que le había sentado muy mal ese comentario: “No me ha hecho ni puñetera gracia, me ha sentado muy mal”, aseguró.

Rosa López quiso pedir perdón explicando que ella se ponía muy nerviosa y comentaba lo primero que le venía a la cabeza: «Yo trato con todo el cariño y respeto y me gusta que a mi me traten así”, empezó reprochándole. Además, añadió: “No pasa absolutamente nada. Te admiramos, y me alegro muchísimo de la evolución que has tenido. Espero que sigas con el corazón por delante, Sé que no lo has hecho con mala intención”, terminó comentando. La cantante se levantó para darle un fuerte abrazo a la presentadora y eliminar todo tipo de tensiones.