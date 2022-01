La segunda temporada de ‘Emily en París’ está temiendo un éxito arrollador. No obstante, también ha traído consigo una polémica, concretamente con el gobierno de Ucrania, que se ha quejado por la actitud de uno de los nuevos personajes de la serie.

“En Emily en París tenemos una imagen caricaturesca de una mujer ucraniana que es inaceptable. También es insultante», escribió el ministro de cultura Oleksandr Tkachenko en su cuenta de Telegram.

El ministro ucraniano se refería a Petra, el personaje interpretado por la actriz ucraniana Daria Panchenko y que da clases de francés con la Emily Cooper, la protagonista de la serie, interpretada por Lily Collins. Y que cuando van de compras juntas, Emily se sorprende al ver que Petra no tiene previsto comprar sino robar en unos grandes almacenes.

«¿Es así como ven a los ucranianos en el extranjero?», se planteó Tkachenko, que según la BBC mandó una carta a Netflix para que su queja no se quedara únicamente en un simple comentario escrito en las redes sociales.

De esta forma, quería que constase oficialmente su enfado por la caracterización del único personaje ucraniano de la serie, que basa parte de su humor en la caracterización con toques de humor de las diferentes nacionalidades del mundo.

“En los 90s y los 2000s, los personajes ucranianos eran retratados sobre todo como gánsters. Con el tiempo esto ha cambiado. Sin embargo, no en este caso», dijo el ministro en declaraciones recogidas por The Mirror.

Emily in Paris Season 2 is now on Netflix — please say hello to Lucien Laviscount who joins the cast as Alfie, a new love interest for Emily who is charming and British and gives Gabriel a serious run for his Euros pic.twitter.com/BxhlFQYj9o

