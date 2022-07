Emilia Mernes ha desvelado algunos de los entresijos que esconde Quieres, el nuevo tema que va a sacar Aitana en colaboración con ella y Ptazeta. Mediante un directo que la argentina ha hecho vía Instagram, ha contado cómo la catalana se puso en contacto con ella para llevar a cabo este nuevo single.

El próximo viernes 22 de julio vamos a poder escuchar el nuevo tema de Aitana, Quieres, en colaboración con Emilia Mernes y Ptazeta. “¡Casi me muero!” ha expresado Emilia en el directo que ha retransmitido, contándole a sus seguidores la ilusión que le hizo que Aitana contase con ella para la realización de este single.

.@emimernes_ recientemente en su vivo de Instagram hablando sobre @Aitanax y la colaboración junto a @Ptazeta_ 💓 ¡Se viene «QUIERES»! pic.twitter.com/b4cK0dICt3 — Aitana Argentina 🇦🇷 (@AitanaArgentina) July 18, 2022

«Nos seguíamos en Instagram desde hacía tiempo y, de repente, me escribió pidiéndome el número de teléfono», ha afirmado la argentina. «Yo dije: ‘¿qué querrá Aitana conmigo?’. Me mandó un audio y me dijo que quería enviarme una canción. Me dijo: ‘dime qué te parece para que te montes’. Aitana me estaba pidiendo que me sumara a una canción de ella”, ha revelado.

La artista ha querido revelarle a sus seguidores cómo Aitana también contó con Ptazeta para que este nuevo single sea toda una explosión para el mundo del pop: «Aitana me dijo que se iba a sumar Ptazeta también. Ella lo rompe. La conocí por la sesión con Bizarrap y fue increíble», ha relatado la argentina.

En su entrevista con Anda Ya!, Aitana explicó que su nuevo tema, Quieres, estuvo durante un tiempo guardado en el cajón del olvido: «La tengo desde hace tres años. La hice con Mauricio y Andrés cuando fui a Los Ángeles antes de la pandemia», manifestó la artista.

«Nos encantaba y la poníamos en el coche todo el tiempo. Miguel me decía que la tenía que sacar ya, pero no podía porque la notaba muy vacía. Querían que fueran una colaboración, que fuéramos tres chicas. Cuando recibí las partes partes de Emilia y Ptazeta pensé: ¡qué temón vamos a sacar!», exclamó la catalana con ansias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)

Además, como colofón, Emilia les ha asegurado a todos sus seguidores que «la canción está bien buena», creando en ellos una expectación enorme ante el lanzamiento del single colaborativo. Y es que este tema tiene todas las papeletas para posicionarse como uno de los hits del verano 2022.

Pero hasta que no llegue el viernes no podremos escucharlo, así que habrá que esperar a que el talento de estas tres voces mezcladas en un mismo tema nos sorprenda.