Elena Rodríguez estalla tras la entrevista de Adara Molinero: “No puedo más”

Elena Rodríguez ha roto su silencio. Hace tan solo unos días Adara Molinero, su hija, concedió una entrevista en exclusiva en la que habló abiertamente de lo complicado que fue para ella su infancia. Una etapa de su vida que la ha marcado para siempre y por la que ha necesitado ir a terapia.

Como es comprensible, estas declaraciones le han sentado a la exconcursante de Supervivientes 2020 como un jarro de agua fría. De hecho, cansada de la situación, ha acudido a su cuenta personal de Twitter para escribir un mensaje muy contundente, pero con el que ha hecho saltar todas las alarmas.

Hoy es un día muy triste para mi y no puedo más, lo siento pero necesito tiempo — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) August 16, 2023

«Hoy es un día muy triste para mí, y no puedo más. Lo siento, pero necesito tiempo», ha escrito Elena Rodríguez. Unas palabras que, a priori, podrían referirse a otro tema en específico que le esté afectando actualmente.

Pero, lejos de quedar ahí, la madre de Adara respondió a un tweet de un usuario que compartió la portada de la revista Lecturas, medio para el que la influencer dio sus declaraciones. «Tuve una mala infancia, he tenido que hacer mucha terapia», reveló Molinero en dicho medio de comunicación.

«Si a los niños se les crea un trauma, ya se le queda de por vida», agrega. «Lo hemos tenido que trabajar las dos. Ella es lo más importante de mi vida, junto con mi hijo. Es mi mejor amiga», expresa la madrileña. Estas palabras no han sentado nada bien a Elena Rodríguez, algo que ha dejado muy claro en sus redes sociales. «Estoy muy cansada de esto. Me dejé la piel y ya no puedo más», ha zanjado.

Estoy muy cansada de esto, me dejé la piel y ya no puedo más. — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) August 16, 2023